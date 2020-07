Interview: Goodbye Volcano High sur PS5 est le reflet du monde incertain qui nous entoure

Sony a décidé de consacrer une partie importante de l’émission PS5 Future of Gaming du mois dernier au monde fascinant des jeux indépendants, et l’un des titres les plus intéressants annoncés était Goodbye Volcano High. Le prochain jeu du développeur GNOG KO_OP, c’est une aventure centrée sur l’histoire sur les dinosaures scolarisés. C’est certainement une prémisse intéressante et unique, alors nous avons décidé de rattraper le co-directeur créatif Kyle McKernan et la responsable de la communauté Marcela Huerta dans le but d’en apprendre encore plus sur ce joli titre cross-gen. Ce que nous avons découvert est un projet auquel la communauté LGBTQ + a hâte de jouer.

Push Square: Cela fait un peu plus d’un mois depuis l’annonce de Goodbye Volcano High à l’émission Sony PS5 Future of Gaming. Quand avez-vous appris que le jeu serait inclus dans le livestream? Qu’avez-vous ressenti de faire partie d’un si grand événement?

KO_OP: Nous avons découvert que Goodbye Volcano High allait faire partie de l’événement PlayStation 5 quelques mois auparavant, et en tant que petite équipe, nous étions ravis d’avoir cette chance d’annoncer notre jeu dans un lieu aussi vaste.

Faire partie de cet événement, qui a été vu par tant de gens à travers le monde, était absolument surréaliste! Je pense que je parle pour nous tous dans l’équipe quand je dis que c’était le plus grand moment de notre carrière. Nous étions tous sur un appel Zoom, partageant l’expérience ensemble; quelques-uns d’entre nous ont reçu des messages de nos proches dans d’autres pays, ce qui était spécial.

Depuis cette révélation, comment le développement s’est-il déroulé? Souffrez-vous toujours des effets du COVID-19?

Les jalons des jeux sont stressants dans le meilleur des cas, mais nous le faisons fonctionner! L’incertitude du monde en ce moment pèse sur notre équipe, bien sûr, mais nous nous assurons de vérifier les uns avec les autres. Nous avons toujours été un studio qui donne la priorité à notre santé et à notre bien-être, alors nous essayons de le faire maintenant que nous travaillons à domicile: prendre des journées personnelles, passer à des semaines de travail de 4 jours, essayer de trouver un équilibre entre le réel. monde et Slack.

Pourriez-vous expliquer l’inspiration derrière Goodbye Volcano High? D’où est venue l’idée d’envoyer des dinosaures à l’école?

Goodbye Volcano High a été inspiré par notre désir de raconter une histoire émotionnelle avec des personnages qui se retrouvent dans des circonstances changeantes et comment les temps sombres peuvent donner l’envol à la connexion, à l’amour et à la réalisation de soi. L’idée a commencé juste comme une conversation informelle sur les dinosaures, puis s’est immédiatement développée au fur et à mesure que nous en parlions. Lorsque nous avons commencé à le développer, nous nous inspirions de nos animes, émissions de télévision et films préférés, mais nous avons rapidement réalisé que nous pouvions créer quelque chose d’unique à nos propres expériences. Alors que le monde autour de nous devenait un peu plus incertain, nous avons vu une opportunité de réfléchir à ce que cela nous faisait ressentir et comment cela affectait nos relations avec les autres.

La bande-annonce du jeu a révélé très peu de choses sur l’intrigue réelle. Pourriez-vous fournir une configuration narrative de base pour Goodbye Volcano High?

Goodbye Volcano High est une histoire de passage à l’âge adulte qui se déroule pendant l’année de remise des diplômes de notre personnage principal Fang. Une grande nouvelle concernant un événement potentiellement bouleversant arrive dès le début de l’année scolaire et dépeint le reste de la dernière année – et tous les changements qui accompagnent cette période de votre vie – sous un nouveau jour.

À quoi ressemblera le gameplay? Est-ce une expérience où nous allons faire des choix et affecter directement l’intrigue?

Dans le jeu, vous guiderez Fang à travers des conversations et des expériences avec ses amis et sa famille en choisissant comment Fang réagit ou agit dans des situations. Le joueur pourra également façonner les expériences de Fang à travers diverses interactions en dehors du dialogue. Notre histoire se ramifie en fonction des choix du joueur, de sorte que chaque réponse que vous choisissez ou action que vous entreprenez aura des répercussions sur vos relations avec les autres personnages et sur la façon dont l’intrigue avance. Il y a d’autres éléments du jeu que nous révélerons dans les mois à venir!

Goodbye Volcano High nous apparaît comme le plus grand jeu de KO_OP à ce jour. Dans quelle mesure ce projet est-il ambitieux et pensez-vous avoir atteint la vision définie au début du développement?

C’est absolument le jeu le plus ambitieux que nous ayons jamais créé et notre premier jeu narratif. Nous avons dû modifier et développer de nombreux outils de production pour nous aider, mais chaque fois que nous trouvons une nouvelle solution, nous sommes tellement excités de voir à quel point cela facilitera l’ensemble du processus. Nous ne le saurons pas tant que nous n’aurons pas terminé, mais nous sommes vraiment ravis de son apparence jusqu’à présent. Nous découvrons beaucoup de choses au fur et à mesure, ce qui, selon nous, nous aide parfois à trouver des processus uniques.

Le jeu arbore également un style artistique magnifique et coloré. Quelle était l’inspiration derrière cela?

Merci! Nous sommes ridiculement fiers de notre équipe artistique. Avec GVH nous optons pour un style artistique détaillé et coloré qui ressemble à un film d’animation; les arrière-plans sont peints à la main et associés aux personnages expressifs, nous pensons que chaque plan est spécial. Parce que le jeu est tellement une question de croissance émotionnelle, nous voulons que l’art vous rapproche de ce que Fang vit à un moment donné.

Quand les joueurs PS5 et PS4 peuvent-ils avoir hâte de jouer à Goodbye Volcano High pour eux-mêmes?

Tout ce que nous pouvons dire pour le moment, c’est 2021.

Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager à propos de Goodbye Volcano High? Pourquoi les lecteurs de Push Square devraient-ils s’en réjouir?

Nous avons été vraiment émus par les personnes qui nous ont tendu la main pour nous dire à quel point voir un protagoniste non binaire lors d’un événement de jeu grand public représentait pour eux. En tant qu’équipe avec beaucoup de développeurs et d’artistes LGBTQ +, nous mettons beaucoup de nous-mêmes dans ce jeu, et savoir que c’est important pour d’autres personnes queer a été extrêmement spécial pour nous. Nous voulons des gens qui aiment les jeux narratifs comme Night in the Woods ou La vie est étrange être excité d’avoir une autre expérience riche en histoires et visuellement riche à espérer!

Nous remercions Kyle McKernan et Marcela Huerta d’avoir pris le temps de répondre à nos questions et Nicolas Verge et Geneviève St-Onge pour avoir rendu l’entrevue possible. Goodbye Volcano High arrive sur PS5 et PS4 en 2021. Êtes-vous intéressé par cette belle aventure narrative? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.