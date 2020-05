Interview d’Alice Wu sur The Half Of It’s Ode to Platonic Soulmates – / Film

Alice Wu pensait qu’elle en avait fini avec Hollywood pour de bon. Après avoir réalisé la dramatique romantique lesbienne Sauver le visage acclamée par la critique en 2004, qui a été en partie inspirée par ses propres expériences de coming-out, Wu a quitté l’industrie pour prendre soin de sa mère.

« Je vivais vraiment ma vie et ce fut une période très riche pour me reconnecter avec ma mère à l’âge adulte », a déclaré Wu / Film dans une interview téléphonique avant la première de Netflix. La moitié, son premier long métrage en 16 ans. Mais l’idée qui allait devenir La moitié, un charmant riff de comédie romantique pour adolescents de Cyrano de Bergerac avec une touche LGBTQ, rebondissait autour de sa tête pendant plusieurs de ces années. «L’idée de La moitié était quelque chose à laquelle j’ai pensé il y a peut-être huit ou neuf ans, et ça ne faisait que pendre autour de ma tête, je ne faisais rien avec ça. Je n’écrivais pas du tout », a expliqué Wu.

Mais il y a quelques années, elle a eu un moment de «venir à Jésus», a dit Wu. « La santé de ma mère s’est améliorée, je viens juste de sortir d’une relation que j’avais depuis très longtemps et je me suis rendu compte, que fais-je de ma vie? » Wu a décrit. «Comme si mon rôle dans la vie était simplement censé être la bonne fille ou la bonne petite amie de quelqu’un? Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire? Et c’est là que j’ai recommencé à écrire. «

Les idées avec lesquelles Wu se débattait dans sa vie personnelle se fondraient dans le scénario de La moitié, une histoire de passage à l’âge adulte sur Ellie Chu, une jeune adolescente sino-américaine qui accepte sa sexualité. le Cyrano des parallèles sont là: Ellie est demandé par le muet Paul Munsky d’écrire une lettre d’amour à la fille populaire de l’école, mais elle commence à tomber amoureuse de la fille et à nouer une amitié inhabituelle avec Paul. Mais la romance ne faisait pas partie du scénario qui a ramené Wu à Hollywood après une interruption de 16 ans. Ce sont les idées avec lesquelles elle était aux prises: si l’amour romantique est la fin ultime pour nous tous.

« Notre société exalte l’amour romantique, comme un mariage est le jour le plus heureux de votre vie », a déclaré Wu. «Mais qu’en est-il de tous les jours qui viennent après? Vont-ils tous être moins heureux maintenant, et puis c’est le reste de votre vie? D’après mon expérience, ce n’est pas vraiment comme ça que la vie se passe. «

Wu a parlé avec / Film sur la façon dont les concepts de l’amour romantique et des âmes sœurs sont renversés La moitié, et pourquoi son film n’est pas seulement une adaptation moderne de Cyrano de Bergerac.

La moitié inscrit sur la liste noire en 2018, 14 ans après votre premier film Sauver le visage sortit de. Pouvez-vous décrire le processus d’écriture La moitié et comment cela vous a ramené à la réalisation?

J’ai quitté l’industrie de la pensée il y a 10 ans pour m’occuper de ma maman. J’ai donc pensé que je n’allais plus être cinéaste. Après avoir sauvé la face, je travaillais de façon assez régulière pour la location. Et je viens de vendre un terrain de télévision à NBC lorsque ma mère avait un grave problème de santé, et j’ai tout laissé tomber et j’ai déménagé à San Francisco. Et au fil du mois, je me suis dit, vous savez quoi, je ne peux pas retourner dans l’industrie. Je vais juste vivre ici. Et j’ai la chance d’avoir une situation financière où je me dis: «D’accord, si j’ai économisé assez d’argent pour pouvoir vivre de mes investissements tant que je les gère pendant que je passe mon temps à me concentrer vraiment sur mon famille aidant à trier certaines choses là-bas. » Et je vivais vraiment ma vie et ce fut une période très riche pour retrouver ma maman adulte. Parce que je n’avais pas vécu dans la même ville avec elle depuis les années 60. Donc, dans tout ça, je n’ai pas écrit.

Au cours de ce même mois, une amie de studio qui a toujours voulu travailler ensemble m’a envoyé un e-mail à l’improviste pour me demander si je proposais un de ses projets, car elle était maintenant chez DreamWorks Animation. J’ai lancé pour ce projet, j’ai eu le concert, je me suis amusé pendant neuf mois à écrire pour DreamWorks, ce qui s’est assez bien passé pour qu’ils voulaient que j’écrive autre chose. Je pensais n’avoir jamais écrit quelque chose pour moi depuis Sauver le visage. C’était il y a trois ans, quand je me suis finalement dit, je m’attache, je vais écrire ce truc.

J’écrivais probablement depuis une bonne année, mais il y a environ six mois où je n’écrivais pas du tout parce que j’étais tellement submergé par le bien, pour être totalement honnête, le [2016 election]. Au lieu d’écrire, je cherchais sans cesse sur ce que faisait Trump et je n’écrivais absolument rien. Et puis six mois plus tard, ces dirigeants ont appelé à nouveau: « Avez-vous terminé ou voulez-vous un autre contrat? » Et je n’avais pas écrit. Et c’est à ce moment-là que je me disais: « D’accord, je devrais juste prendre ce concert, car j’aime ne jamais manquer une échéance externe. Mais apparemment, je manque tout le temps mes propres délais internes. Alors j’ai continué à me traîner les talons et puis, un de mes amis a juste dit: « Écoutez, je ne pense pas que vous serez heureux jusqu’à ce que vous écriviez ce script. Je pense que tu dois juste l’écrire de toi et ensuite passer à autre chose. » Et je savais qu’elle avait raison. Donc en gros, je refuse le travail rémunéré. Mais apparemment, je suspend ma vie jusqu’à ce que j’écrive les scripts. Je dois donc reconnaître que je dois le faire dans un laps de temps fini. J’ai donc fait un chèque de 1 000 $ à la NRA. Et je l’ai donné à l’un de mes meilleurs amis CJ, qui est pompier à San Francisco et le seul de mes amis qui enverrait absolument ce chèque simplement parce qu’elle a donné sa parole. Et je me suis donné cinq semaines pour obtenir la première version. Et j’étais comme le 8 août, ce script doit être écrit. Ce pourrait être le pire avant-projet, mais ce doit être un avant-projet complet. Si ce n’est pas fait, vous envoyez cet enregistrement. Ce fut comme les cinq semaines les plus stressantes de ma vie! Je ne pourrais littéralement pas vivre avec moi-même si j’avais donné la NRA. J’ai donc fait ce script le 7 août. Je l’ai mis de côté pendant environ un mois et j’y suis retourné et j’ai passé cinq bons mois à le masser et à le travailler. Et puis c’était le deuxième brouillon, que j’ai envoyé à mon groupe d’écriture, et ils sont comme, c’est super. Et puis je l’ai envoyé à quelques personnes, vous savez, de l’industrie et ils l’ont retourné, quatre ou cinq mois, j’ai eu trois offres de financement, et c’était le projet qu’ils avaient tourné. C’est comme ça que je l’ai fait.

L’histoire de La moitié présente des similitudes avec Cyrano de Bergerac jouer, qui a récemment eu une adaptation de Netflix adolescent rom-com moderne avec Sierra Burgess. Méfiez-vous des comparaisons qui seraient faites entre La moitié et Sierra Burgess?

Pas vraiment, car les deux films sont tellement différents. Cyrano est une histoire assez classique [and] il y a eu un certain nombre de Cyrano histoires à travers les années. Peut-être parce que je me dirigeais déjà vers la pré-production, j’ai regardé et je me suis dit: « Oh, c’est mignon, mais c’est un film très différent du mien. » Mais je ne pense pas non plus que le mien soit juste un classique Cyrano conte. Ce que j’essaie de faire, c’est de renverser beaucoup de différents types de films classiques, comme Pygmalion aspect. Je commence à parler du Symposium de Platon et de toute cette idée de chercher votre autre moitié. Mais je ne dirais même pas vraiment que c’est une comédie romantique, je pense que ça vous taquine comme si ça allait commencer comme une comédie romantique.

À mi-chemin, il commence à renverser le genre et finit par ne pas vraiment savoir qui va obtenir la fille. Il s’agit vraiment de cette idée d’aller chercher l’autre moitié parfaite. C’est en quelque sorte la réalisation à certains moments, qu’il ne s’agit pas de trouver votre chemin parfait. C’est en fait ce moment, quand vous réalisez que vous atteignez et que vous allez échouer, mais vos connexions avec les gens en cours de route – et dans ce cas, il a fallu trois personnes qui, autrement, n’interagiraient pas – se heurtent en quelque sorte. Et les trois, chacun finit par s’affecter les uns les autres, et par leur connexion les uns avec les autres, chacun finit par obtenir un morceau d’eux-mêmes qui lui permet d’avancer et de devenir la personne qu’ils sont censés être. Et c’est ne pas Comment Cyrano est allé. Je veux dire, il y a beaucoup d’attributions littéraires dedans, mais c’est en quelque sorte renverser le genre que faire une nouvelle version moderne.

Ouais, le Cyrano le jeu lui-même n’a pas été bien considéré ces dernières années, simplement parce que c’est une sorte d’histoire rétrograde. Mais La moitié a un message assez progressif et transforme l’histoire en quelque chose d’un peu moins méchant.

Oui, c’est intéressant, non? Parce que je pense pourquoi j’étais curieux d’utiliser le Cyrano appareil ici, c’est que je pense qu’il y a quelque chose…. Dans Cyrano, il y a quelqu’un qui pense qu’ils sont moche et qui finit par prendre quelqu’un qu’ils trouvent beau, mais stupide, et qui les aide à gagner la fille, non? Mais il y a quelque chose d’encore plus émouvant… [how] la plupart d’entre nous dans la société – nous n’avons pas un énorme nez gigantesque comme Cyrano de cette manière exagérée. Il y a quelque chose de très intéressant pour moi de prendre quelqu’un qui a l’impression de ne pouvoir rien dire sur lui-même, car il se peut qu’il soit aux prises avec sa propre sexualité naissante et son identité sexuelle. Et ils ne peuvent même pas nommer par eux-mêmes qu’ils sont gais ou qu’ils ne sont pas gais, mais il y a quelque chose à dire qu’il faut garder le secret qu’elle a le béguin pour cette fille et ensuite arriver à utiliser le rôle romantique le plus classique de ce jock comme beau pour atteindre cette fille. Cela semblait être un excellent moyen de parler de nombreux types de problèmes sociaux sans que ce soit un film à message.

Votre premier film Sauver le visage a été inspiré par vos propres expériences de coming-out. Avez-vous vécu des expériences personnelles La moitié ainsi que?

Je veux dire que c’est similaire. Sauver le visage n’est pas non plus factuel. Rien à propos Économie Visage m’est arrivé – je ne venais pas de Flushing, ma maman n’est pas tombée enceinte. Et de même, rien dans La moitié de Cela m’est arrivé. Il y a des petites choses, comme je me suis fait appeler « Chugga Chugga Chu » quand j’étais enfant. Cette partie est donc réelle. Et ce ne sont certainement que les textures de ce que c’est que de représenter des enfants immigrants. Donc l’authenticité est juste ma tentative de rendre les personnages vivants aussi réels que possible. Mais l’intrigue est totalement romancée.

Tout est inspiré de [something in my life]. Comme Sauver le visage c’est que j’essaie de dire à ma mère que je ne voulais pas qu’elle pense que sa vie était finie. Elle avait 48 ans à l’époque, je voulais qu’elle se sente comme si elle pouvait encore tomber amoureuse qu’il y avait plus pour elle. Et de même avec La moitié de celui-ci, J’essayais d’explorer par moi-même cette idée d’amour. Nous pensons tous que nous voulons atteindre l’amour romantique et maintenant nous serons complets. Mais en vieillissant, je me suis vraiment rendu compte qu’il y avait tellement plus de façons d’aimer que je ne l’avais jamais pensé. L’amour romantique n’est pas l’amour le plus exalté, ce que… les histoires donnent l’impression. Notre société exalte l’amour romantique, comme un mariage est le jour le plus heureux de votre vie. Mais qu’en est-il de tous les jours qui viennent après? Vont-ils tous être moins heureux maintenant, et puis c’est le reste de votre vie? D’après mon expérience, ce n’est pas vraiment comme ça que la vie se passe. C’est comme, oui, l’amour romantique. Magnifique. La poursuite de toute sorte d’amour peut être merveilleuse. Mais il y a aussi de profondes amitiés. Et pour moi, comme je dirais que certaines d’entre elles ont été tout aussi, sinon plus, formatrices. Et, en particulier, je veux en quelque sorte écrire sur l’amour à travers la meilleure amitié d’un mec lesbien. Que se passe-t-il si vous rencontrez quelqu’un et qu’il se sent comme une âme sœur, mais il n’y a pas de désir d’avoir des relations sexuelles, mais il y a toujours cette profonde intimité? Donc, je pense que je veux rompre avec cet objectif, puis une fois que je l’ai mis au lycée, puis le composant différent est sorti.

Donc, vous n’aviez pas imaginé que c’était un film pour adolescents au lycée depuis le début?

Non, au départ, je pensais que ce serait une histoire de gens dans la vingtaine. Mais alors que j’essayais d’écrire ça, j’ai réalisé comme ça, ce sujet est devenu un peu lourd. Et j’ai décidé à un certain moment, je devrais mettre cela au lycée. Parce qu’au lycée, parce que chaque sentiment est comme la première fois que vous avez, on dirait que ce sera la dernière fois. Donc tout est rehaussé. Vous pouvez couvrir beaucoup de territoire émotionnel très rapidement.

