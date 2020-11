Interrogatoire annulé à CBS All Access après une seule saison – / Film

*Vous attrape par les revers, vous claque sur une chaise, brille une lumière vive dans vos yeux*

Alors, où étiez-vous le 4 novembre 2020? A la maison, hein? Une histoire probable. Vous avez un alibi pour ça? Nous avons eu un conseil que quelqu’un a annulé la série CBS All Access Interrogatoire ce jour la. Vous ne sauriez rien à ce sujet, n’est-ce pas? Non? Eh bien, je suppose que nous verrons à ce sujet. Je vais aller chercher quelque chose à manger au distributeur automatique – vous vous asseyez ici pendant un moment et réfléchissez.

Oui les gens, c’est vrai: Interrogatoire n’est plus. La série CBS All Access a atteint sa fin, selon The Hollywood Reporter. Le spectacle a joué Peter Sarsgaard (La lanterne Verte, Verre brisé), David Strathairn (Le Bourne Ultimatum, Bonne nuit et bonne chance), Kyle Gallner (Veronica Mars, Smallville), et Kodi Smit-McPhee (Laisse moi entrer, La route), et il s’agissait d’une série mystère expérimentale et non linéaire basée sur la condamnation d’un jeune homme accusé et reconnu coupable du meurtre de sa propre mère. Gallner a joué le jeune homme accusé, Straithairn a joué son père de banlieue, Smit-McPhee a joué un adolescent sans-abri en difficulté et Sarsgaard a joué un officier essayant de résoudre l’affaire.

Le principal argument de vente ici était que les téléspectateurs pouvaient regarder les épisodes dans le désordre, mettant les membres du public dans la position d’un détective qui pourrait reconstituer différentes parties de l’histoire à leur propre discrétion. C’était un concept intéressant pour une série en streaming et un moyen pour ViacomCBS, une entreprise peu connue pour prendre des risques, au moins repousser un peu les limites en termes d’expérimentation narrative sur le côté numérique des choses. Cela devient juste la quatrième émission scriptée à être annulée par le service de streaming, après Raconte-moi une histoire, un dollar, et Ange étrange.

Je n’ai aucune information interne sur la raison pour laquelle la série a été lancée, mais je sais que CBS All Access sera rebaptisé Paramount + l’année prochaine. Peut-être que les dirigeants voulaient effacer certains de leurs titres sous-performants sur le service et mettre sur un front gagnant pour cette relance.

« Anders Weidemann, John Mankiewiczet l’approche unique de Fabrik Entertainment pour explorer un vrai crime non résolu Interrogatoire autorisé a permis au public de suivre son propre cheminement d’enquête sur les preuves et les personnages suspects tout au long d’un arc de 10 épisodes, »responsable de la programmation de CBS All Access Julie McNamara dit dans un communiqué. « Ils ont dirigé une équipe incroyable d’écrivains, de réalisateurs et de distribution, qui ont tous livré une saison close qui continuera d’être disponible sur CBS All Access pour que les nouveaux téléspectateurs puissent les découvrir et en profiter. »

Si l’émission avançait pour une deuxième saison, elle aurait suivi une affaire pénale complètement différente.

