International: après un test positif à Skov: le chaos Corona au Danemark

Chi Deep Brilliance Après-Shampooing Hydratation Optimale à l'Olive et au Monoï 946ml

Chi Deep Brilliance Après-Shampooing Hydratation Optimale à l'Olive et au Monoï 946ml est un après-shampooing enrichi en huile d'olive, en huile de monoï et en beurre de karité qui répare, renforce et hydrate les cheveux en profondeur.