Intérieurs super spectaculaires n ° 1 de 100 pages du 80e anniversaire de la Lanterne verte par Reis, Banks, Plus

Jeudi DC a dévoilé toutes les variantes de la ‘Décennie’ jusqu’au 23 juin Green Lantern 80e anniversaire 100 pages Super Spectacular # 1. Vendredi, ils présentent des pages intérieures du spécial de 9,99 $ au format prestige de 100 pages.

Le premier look comprend des pages de 4 histoires, dont:

Dernière volonté par Geoff Johns et Ivan Reis

« L’équipe qui vous a apporté Sinestro Corps War et Blackest Night se réunit pour livrer une autre histoire mettant en vedette le Guerrier émeraude. Hal Jordan s’écrase sur une planète inconnue avec seulement assez de puissance dans son anneau pour envoyer trois messages. »

Héritage par Ron Marz et Darryl Banks

« Les co-créateurs de Kyle Rayner reviennent pour raconter une autre aventure avec le Torchbearer. Kyle se rend à New York pour récupérer quelques choses de l’ancien emplacement des Warriors dans le stockage, mais il constate que tout ce que Guy Gardner a affiché dans son bar n’était pas totalement sûr . «

Quatre par Robert Venditti et Rafa Sandoval

« L’équipe qui vous a amené Hal Jordan et le Green Lantern Corps se remet en marche pour une autre histoire avec les 4 Corpsmen. Hal Jordan, John Stewart et Kyle Rayner se réunissent pour se remémorer et raconter des histoires de guerre anciennes, mais où est Guy Gardner? »

Inverser la polarité par Charlotte (Fullerton) McDuffie et ChrisCross

« Dans une histoire qui devrait arracher le cœur de tout Justice League Unlimited fan, Charlotte (Fullerton) McDuffie et ChrisCross s’associent pour une aventure mettant en vedette John Stewart et Hawkgirl. Dans ce doux hommage à feu Dwayne McDuffie. John et Kendra sont piégés dans la tour de guet par le Dr Polaris après qu’elle prenne le contrôle d’un élément mystérieux qui améliore ses pouvoirs. «

Le livre présente également des histoires de couples de créateurs tels que Peter J. Tomasi / Fernando Pasarin, Denny O’Neil / Mike Grell, Sina Grace / Ramon Villalobos, Mariko Tamaki / Mirka Andolfo et Cullen Bunn / Doug Mahnke. Les artistes contribuant des images incluent Secteur lointain artiste Jamal Campbell, Lanterne verte: héritage artiste Andie Tong, Catwoman l’artiste Joelle Jones avec Jordie Bellaire, Batman: Dark Knight: L’enfant d’or l’artiste Rafael Grampa, et d’autres.