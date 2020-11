Intérêt de Brad Fittler pour les rangs des entraîneurs de la LNR, NSW Blues, State of Origin

Brad Fittler a en outre alimenté la spéculation selon laquelle un retour dans les rangs d’entraîneurs de la LNR pourrait être sur les cartes.

Mardi, Fittler a déclaré Triple M que « la brûlure n’est jamais partie » pour essayer de revenir à l’entraînement dans la LNR depuis qu’il a été limogé par les Sydney Roosters en 2009.

« Je suis un fan de foot. Je suis un fan de foot. Pour le moment, j’ai quelques emplois merveilleux qui me conviennent vraiment », a déclaré Fittler.

«J’adore les trucs télévisés, ça me garde proche du jeu et de ce rôle avec NSW qui me rapproche encore plus.

« Pour le moment, j’aime mon travail, mais je ne rayerais rien. »

L’entraîneur de blues Brad Fittler (Getty)

Parler sur Aujourd’hui ce matin, Fittler a de nouveau fait allusion à son intérêt pour un retour de la LNR avec une réponse cryptique aux questions sur le sujet.

« Nous verrons ce qui se passera », ont déclaré les Panthers et les Roosters avec un sourire ironique.

Fittler a précisé à quel point il apprécie son travail dans la radiodiffusion, avant de proclamer qu’il « ne dira jamais jamais » à d’autres opportunités.

«J’adore le Nine Network. [With] les emplois que j’ai en ce moment, rien n’est éternel dans les deux mondes. Je les aime beaucoup », a déclaré Fittler.

« Je pense que je mène une vie fantastique, je suis très reconnaissant, mais je ne dis plus jamais rien. L’avenir est ce qu’il est. Je vais le laisser traîner là-bas pour le moment. C’est assez excitant en ce moment ici. [coaching the NSW Blues]. «

Points saillants de l’état d’origine: NSW v QLD – Game II

Le premier passage de Fittler en tant qu’entraîneur dans la LNR a été un succès, après avoir pris les rênes après que Chris Anderson se soit vu montrer la porte par les Roosters au milieu de la saison 2007. Lors de la saison 2008 de la LNR, Sydney a terminé dans le top quatre, mais l’année suivante, les roues sont tombées de façon spectaculaire lorsque les Roosters ont remporté la cuillère en bois, ce qui a entraîné le licenciement de Fittler.

Il a terminé son temps avec les Roosters avec un dossier perdant de 25-32 victoires-défaites. Depuis 2009, il n’a pas occupé le poste d’entraîneur-chef dans un club.

Fittler est retourné à l’entraînement avec City Origin et au Liban avant de décrocher le poste d’entraîneur-chef des Blues il y a trois ans.

Maintenant, Fittler est à une victoire d’aider NSW à sa troisième victoire consécutive dans la série Origin.

L’histoire est avec le Queensland dans le décideur d’origine 2020: la ventilation de Billy

Ce ne sera pas facile avec les Bleus de se rendre dans le Queensland pour le décideur mercredi après-midi, mais Fittler refuse de trouver des excuses.

« [Queensland] devait le faire à Sydney. Les garçons l’ont fait tout au long de l’année, ils savent comment le faire « , a déclaré Fittler sur Aujourd’hui.

« Aussi avec la science du sport, ils leur donnent la meilleure opportunité, donc il n’y a pas d’excuses. »