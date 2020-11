Interdiction de la vente de voitures neuves à essence et diesel en 2030 – Blog automobile

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé l’accélération de l’interdiction de la vente de voitures et camionnettes à essence et diesel en 2030 – dans le cadre d’une «révolution industrielle verte».

L’interdiction était prévue pour 2040, mais a été avancée dans le cadre du plan en 10 points du gouvernement pour lutter contre le changement climatique.

La vente de certains hybrides se poursuivra jusqu’en 2035, mais il ne s’agira que de «voitures et camionnettes hybrides capables de parcourir une distance significative sans aucun carbone sortant du tuyau d’échappement».

Le diable est dans les détails, mais on pense que cela ne concerne que les hybrides rechargeables, ce qui pourrait marquer la fin de la route pour les hybrides doux et auto-chargeurs.

Le Premier ministre a également présenté un nouvel investissement de 1,3 milliard de livres sterling pour accélérer le déploiement de bornes de recharge dans les maisons, les rues et les autoroutes, et jusqu’à 582 millions de livres sterling en subventions pour ceux qui achètent des véhicules à émissions nulles ou à très faibles émissions pour aider à réduire les coûts initiaux. .

Près de 500 millions de livres sterling seront également dépensés au cours des quatre prochaines années pour le développement et la production de masse de batteries de véhicules électriques, contribuant ainsi à renforcer les bases de fabrication, notamment dans les Midlands et le Nord-Est.

«Le gouvernement avançant officiellement la date d’interdiction de la vente de nouvelles voitures à essence et diesel à 2030, l’industrie automobile et les responsables de l’infrastructure de recharge ont désormais une tâche énorme à accomplir», a déclaré le chef de la politique de RAC, Nicholas Lyes.

Il a ajouté: «Mais pour le moment, le plus grand obstacle au passage à l’électrique reste le coût initial comparativement élevé du véhicule, nous espérons donc que l’annonce du gouvernement ouvrira la voie à une baisse des prix catalogue, accélérant ainsi la souscription.

«Cela contribuera à son tour à rendre les véhicules électriques plus facilement disponibles sur le marché de l’occasion, où la majorité des gens choisissent d’acheter leurs véhicules.»

Gill Nowell, directrice d’EVA England, une association de consommateurs offrant une voix aux conducteurs de véhicules électriques en Angleterre, a déclaré: «Nous nous félicitons de l’annonce d’aujourd’hui et à en juger par les résultats de notre enquête auprès des conducteurs de véhicules électriques que nous avons menée cet été, et à travers notre engagement avec les conducteurs de VE potentiels et actuels, tout comme la communauté des VE en Angleterre.

«Les conducteurs qui passent à l’électricité en Angleterre le font généralement car ils sont préoccupés par la pollution de l’air, le changement climatique ou souhaitent réduire considérablement leurs coûts de carburant. Indépendamment de leurs motivations lors de leur premier achat, la majorité trouve que ce ne sont que d’excellents véhicules à conduire.

«Alors que la santé, le climat et l’accessibilité économique sont des éléments d’une importance vitale dans ce débat, nous considérons également les véhicules électriques comme le choix de voiture pour beaucoup, car ils deviennent de plus en plus abordables et disponibles.