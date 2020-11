Inter et Naples avec des salaires en retard

Les finalistes italiens de l’Inter Milan et du SSC Napoli sont en retard sur les salaires de leurs joueurs. Inter, propriété de la société chinoise Suning, a convenu avec les professionnels que les salaires de juillet et août ne seront versés qu’en février prochain.

Le club est actuellement accablé de problèmes de liquidité. Selon le quotidien La république L’exercice 2019/20 s’est clôturé sur une perte de 100 millions d’euros.

Naples, l’ancien club de la défunte idole Diego Maradona, est également en grande difficulté à cause de la crise corona. Selon un rapport du Gazzetta dello Sport les joueurs et entraîneur Gennaro Gattuso et son staff n’ont pas reçu un seul salaire mensuel depuis le début de la saison.

Le patron du club, Aurelio De Laurentiis, s’est engagé à verser aux joueurs au moins un salaire d’ici mardi prochain.

Plus récemment, le patron de l’association Gabriele Gravina avait mis en garde contre la faillite de plusieurs clubs si le gouvernement n’aidait pas les clubs.