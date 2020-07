Insurgency Sandstorm reporté, mais aussi pour PS5 (mise à jour)

En fait prévu pour ce mois d’août, le tireur se déplace également Tempête de sable d’insurrection par New World Interactive et Focus Home, comme l’éditeur l’a annoncé aujourd’hui. Mais une version PS5 devient de plus en plus probable.

Ici aussi, la raison de ce changement est la pandémie mondiale de corona, qui a eu un impact majeur sur le développement. Un nouveau rendez-vous pour Tempête de sable d’insurrection on voudrait annoncer le plus tôt possible.

Le temps supplémentaire permet également à New World Interactive de créer une version plus complète, et vous pouvez également voir si le tireur sera également publié pour PlayStation 5 et Xbox Series X afin d’utiliser leur puissance matérielle.

Insurrection: tempête de sable invite les joueurs sur console à se préparer à une représentation hardcore de la bataille avec une balistique mortelle, une artillerie destructrice et un design audio sans précédent qui ramène la peur dans le genre. La mort survient rapidement, les munitions doivent être soigneusement gérées et l’environnement doit être contrôlé tactiquement à chaque étape de la victoire.

Mettre à jour: Selon le comité de notation brésilien, une version PS5 a déjà été décidée et saluée par là. Une annonce officielle devrait suivre prochainement.