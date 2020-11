Instagram des animaux de compagnie de Katie Price

Katie Price a créé un compte Instagram pour ses animaux de compagnie.

La star de 42 ans a ouvert une nouvelle page de médias sociaux pour elle et les animaux de compagnie de Carl Woods – German Shepherd Blade, Sphynx cat Hagrid et Carl’s dog Sid.

Jusqu’à présent, le compte Instagram a trois portraits des animaux de compagnie.

La légende de Sid se lit comme suit: « C’est Sid, il a 2 ans et c’est un chien de sauvetage de Roumanie. »

Hagrid’s dit: « Voici Hagrid il a 5 ans c’est un chat Sphinx tellement drôle et amical (sic) »

À côté d’un emoji en forme de cœur, la légende sous le message de Blade se lit comme suit: « Voici Blade, il a 3 ans, c’est un berger allemand que nous l’avons obtenu de @protectiondogworldwide (sic) »

Au moment de la rédaction de cet article, le compte compte plus de 1 300 abonnés.

Cela vient après qu’il ait été révélé que Katie avait «l’intention» d’épouser Carl.

Un initié a déclaré: «Épouser Carl est une grande partie de ses projets. Pendant les vacances, elle a clairement fait savoir à Carl qu’elle voulait construire une nouvelle vie avec lui et les enfants.

« Ils ont des idées d’affaires sur lesquelles ils veulent travailler autour du mannequinat, du fitness et de la télévision et c’est passionnant. »

Katie a récemment subi de vilaines blessures aux pieds après avoir sauté d’un mur pendant ses vacances en Turquie et s’est fracturé les deux talons, et des sources ont déclaré qu’elle «aurait peut-être abandonné» sans son beau-père.

Ils ont ajouté: «Les derniers mois ont été horribles, parfois totalement horribles et sans les enfants et Carl Katie aurait peut-être abandonné. Mais Katie pense que le traverser l’a rendue plus forte et qu’elle en sera d’autant mieux. De façon amusante, c’est peut-être la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée parce qu’elle a pu faire le point sur ce qui compte dans la vie et ce qui ne l’est pas. «