Instagram ajoute une fonction de recherche par mot-clé (enfin)

Instagram a enfin commencé à déployer une fonctionnalité que chaque utilisateur de la planète attendait: les recherches par mots-clés, Rapports SlashGear. Essayer de trouver du contenu à l’aide de hashtags ou de noms d’utilisateur est parfois un véritable combat et jusqu’à présent, c’était le seul moyen de rechercher sur Instagram. Heureusement, la société a annoncé que la fonction de recherche par mot-clé est déjà en cours de déploiement auprès des utilisateurs anglophones dans une poignée de pays, notamment les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. contenu, même si un porte-parole d’Instagram a révélé que l’équipe considère «un certain nombre de facteurs», y compris le «type de contenu, les légendes, quand il a été publié», afin d’afficher des résultats pertinents. Des algorithmes d’apprentissage automatique sophistiqués seront utilisés pour offrir des résultats de recherche de haute qualité et pour l’instant, seuls les messages de la grille seront affichés.

La fonctionnalité de recherche par mot-clé sera en quelque sorte limitée au début, les utilisateurs pourront rechercher des «sujets d’intérêt général» et des mots-clés, tant qu’ils ne violent pas les directives d’Instagram.