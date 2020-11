Insomniac dit que nous «  grattons la surface  » du matériel PS5

Le directeur de la technologie de base d’Insomniac Games, Mike Fitzgerald, a déclaré que les développeurs ne faisaient que «gratter la surface» de ce que le matériel de la PlayStation 5 est capable de faire.

S’adressant à IGN, Fitzgerald a ajouté que les studios auront «des années et des années à gratter de plus en plus de performances» sur la PS5, et seront en mesure d’accomplir des choses «de plus en plus folles».

«On a l’impression que nous ne faisons qu’effleurer la surface de ce que vous pouvez faire avec du matériel comme [the PS5]», A déclaré Fitzgerald. «Que nous pouvons en quelque sorte prendre un modèle de jeu comme Homme araignée et faites tout très vite. Même le Ratchet et Clank jeu sur lequel nous travaillons se penche beaucoup sur cela.

En parlant des différents modes qui Marvel’s Spider-Man: Miles Morales offre des joueurs, Fitzgerald a déclaré que c’est une évolution positive «parce que cela signifie que nous offrons différentes options pour différents types de joueurs.» «On a l’impression que nous pouvons servir ces deux publics», a-t-il poursuivi. «Nous n’avions jamais vraiment proposé d’option dans nos jeux avant, non? Chaque jeu que nous avons fait est en quelque sorte verrouillé à 30 ans, mais c’est plutôt agréable de se pencher [the different options]. »

Après une longue attente, Spider-Man: Miles Morales est prêt à être lancé aux côtés de la PS5 le 12 novembre. Assurez-vous de lire notre critique du jeu, si vous ne l’avez pas déjà fait, et jetez un œil à la liste des trophées si la poursuite des Platines est votre truc.

Dans l’actualité connexe, Insomniac a récemment détaillé tous les paramètres d’accessibilité qui seront disponibles dans Spider-Man: Miles Morales alors dirigez-vous vers notre couverture précédente pour en savoir plus.

[Source: IGN]