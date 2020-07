Insolite : des chercheurs créent un chocolat hologramme

Des chercheurs ont mis au point un chocolat capable de changer de couleurs sans aucun additif.

Le magasin du coin est une zone de guerre marketing, car les fabricants de snacks se font concurrence pour que leurs barres de chocolat se distinguent de la concurrence. En évitant les emballages fantaisistes ou les combinaisons de saveurs bizarres, les chercheurs de l’ETH Zurich ont trouvé un moyen de fabriquer un chocolat vraiment unique, avec une finition holographique à couleur changeante qui ne nécessite aucun ingrédient ou colorant particulier.

Scientists have created rainbow hologram chocolate without any extra ingredientshttps://t.co/CJZrkMYrmO pic.twitter.com/QrqR79OxOQ — Gizmodo (@Gizmodo) July 8, 2020

Cette recherche, née de la curiosité plus que toute autre chose, a été menée par Patrick Rühs, Etienne Jeoffroy et Henning Galinski qui se sont demandé s’ils pouvaient trouver un moyen de modifier la couleur brune naturelle du chocolat. Leurs premières expériences consistaient à enrober le chocolat d’or et d’oxyde de titane, ce qui produisait des nuances prononcées de jaune et de bleu, mais la production de masse du chocolat à l’aide de cette technique était compliquée et peu pratique.

Le packaging de demain ?

La véritable percée a eu lieu lorsque les chercheurs se sont mis en contact avec une étudiante en science des matériaux, Anita Zingg, qui les a aidés à développer une nouvelle technique consistant à imprimer un motif spécifique sur l’extérieur du chocolat. Après avoir affiné le procédé, l’équipe a pu produire des chocolats dont la couleur changeante rappelle celle d’un hologramme, mais sans altérer la saveur ou la texture du chocolat lui-même.

Les chercheurs disposent maintenant d’un processus de fabrication qui peut être adapté à la production de masse et sont déjà en pourparlers avec des chocolatiers, en plus de la création de leur propre entreprise qui les aidera à commercialiser leur création. Par conséquent, l’équipe n’est pas impatiente de partager les détails exacts du fonctionnement de leur chocolat arc-en-ciel-colos.ured, mais elle a fourni suffisamment d’indices pour comprendre les bases en soulignant que le processus emprunte certaines techniques au lézard.

Une technique apparentée à celle des caméléons

La peau d’un caméléon, comme les ailes de certains papillons, est capable de produire des effets iridescents de couleurs vives grâce à la structure microscopique de leur surface qui diffuse la lumière, ce qui fait que seules certaines longueurs d’onde frappent l’œil en fonction de l’angle sous lequel la créature est observée. En utilisant des techniques de fabrication modernes, un moule à chocolat pourrait être imprimé avec un motif similaire à l’échelle nanométrique, qu’il s’agisse de lignes ou de trous invisibles à l’œil humain, qui sont transférés au chocolat pour produire un effet similaire.

Les couleurs de l’arc-en-ciel ne dureront probablement pas longtemps une fois que le chocolat sera manipulé et que sa surface commencera à fondre, mais sinon, c’est un effet permanent que vous pouvez probablement vous attendre à voir dans tout Instagram dans les années à venir, une fois que la technique et les outils seront à la disposition des chefs amateurs.