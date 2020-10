Insidious 5 est un essai de Blumhouse & Sony, réalisé par Patrick Wilson

Annoncé cet après-midi lors du BlumFest 2020, Insidieux 5 est sur le chemin. Le nouveau film « reprendra avec les Lamberts dix ans après le dernier film, alors que Dalton entre à l’université ». Ce sera une suite directe des deux premiers films Insidious après la sortie de deux films dérivés en salles. Étoile Patrick Wilson fera ses débuts de réalisateur avec le film. Ty Simpkins reviendra également en co-star. Wilson a de grosses chaussures à remplir, car les deux premiers films ont été écrits par Leigh Whannell et dirigé par James Wan. Whannell est venu avec cette née Insidieux histoire, et Équipes Scott écrira le script. Le film fera ses débuts dans les salles en 2022, comme promis par l’honcho en chef de Blumhouse Jason Blum faire l’annonce.

Insidious 5 reprend les fils

« Je suis honoré et ravi d’être à la barre du prochain Insidieux tranche, qui fournira une chance incroyable de déballer tout ce que les Lamberts ont vécu il y a dix ans, ainsi que de faire face aux conséquences de leurs choix », a déclaré Wilson lors de l’événement virtuel en cours BlumFest.« La réalisation du film est à la fois professionnelle et personnelle un moment de boucle pour moi, et je suis extrêmement reconnaissant d’être chargé de continuer à raconter cette histoire effrayante et obsédante. Plus loin, nous allons… «

Revenir en arrière pour continuer l’histoire des deux premiers films est un grand appel. Les retombées n’étaient … pas si géniales, mais l’élément familial et la force de ce lien des parties 1 et 2 sont ce qui les a rendues bonnes. Cela et l’équipe créative derrière ces deux premiers Insidieux les films étaient de premier ordre. Wilson aura du pain sur la planche pour lui, mais les félicitations sont également de mise. Il est l’un des bons à Hollywood, et le voir relever ce nouveau défi sera passionnant.

