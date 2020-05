Inside Aborted Live-Action POWER RANGERS Show avec JASON DAVID FRANK et Dark DRAKKON Timeline

Crédits: Hasbro / BOOM! Studios



La franchise Power Rangers a prospéré avec le succès de BOOM! Les différentes séries de bandes dessinées des studios, mais une histoire de bande dessinée s’est avérée si populaire qu’elle a presque donné naissance à un spin-off en direct avec Jason David Frank (Tommy Oliver de la franchise) prenant le personnage sombre de Drakkon présenté dans ces bandes dessinées.

« Le seul grand regret que j’ai[avecmoi[withmyPower Rangers travail], et il était totalement hors de mon contrôle, était que nous étions sur le point de mettre sur pied une série de prestige en action réelle que j’aurais également réalisé, qui aurait été définie dans la chronologie Coinless, « depuis longtemps Mighty Morphin Power Rangers l’écrivain Kyle Higgins a déclaré à Lan Pitts de Newsarama.

Higgins fait référence à « World of the Coinless », un univers alternatif que Higgins a introduit dans le Power Rangers bandes dessinées. Dans cette chronologie, Tommy Oliver n’est jamais passé d’un méchant à un héros (comme il l’a fait dans la chronologie de l’émission télévisée) et a plutôt travaillé aux côtés de Rita Repulsa sous le nouveau surnom de Lord Drakkon (pensez à Anakin Skywalker / Darth Vader). Ensemble, Repulsa et Drakkon ont conquis la Terre et tué de nombreux Power Rangers – conduisant les héros survivants à former un mouvement de résistance appelé Coinless.

Le projet de série télévisée en direct a été mis au point après le film promo Higgins réalisé avec l’acteur Jason David Frank pour le crossover « Shattered Grid » 2018.

Bien qu’il soit principalement connu comme un auteur de bandes dessinées, Higgins avait réalisé / écrit / produit plusieurs courts métrages avant la vidéo promotionnelle « Shattered Grid ». Il a également écrit et agi en tant que directeur vocal pour le Power Rangers: Battle for the Grid jeu vidéo.

Crédits: BOOM!



« [The live-action show project] Tout est né du film promotionnel que j’ai fait avec Jason David Frank sur « Shattered Grid », qui a démontré à Saban que nous pouvions faire quelque chose de plus long et plus charnu, avec une valeur de production élevée, si c’était du jeu « , a déclaré Higgins. » Ce qui, compte tenu de leur investissement et de leur enthousiasme pour Drakkon, Shattered Grid et the Coinless, ils l’étaient certainement.

« Ma pensée était que – pour ne pas dire que nous aurions pu récupérer tous les acteurs que nous voulions – mais chaque acteur avait le bon âge pour où leurs personnages seraient dans la chronologie Coinless, et nous avions un modèle économique qui aurait pu être vraiment attrayant pour les gens auxquels nous pensions « , a déclaré Higgins à Newsarama.

Higgins avait déjà travaillé avec Jason David Frank dans le court métrage « Shattered Grid » – et selon Higgins, il était excité pour plus.

Crédits: Hasbro / BOOM! Studios



« Jason était vraiment excité à ce sujet et était à bord pour jouer à Drakkon, alors j’ai élaboré un pitch et un plan de série avec quelques autres écrivains en qui j’ai confiance et je voulais construire cela avec », a expliqué Higgins. « À ce jour, c’est l’une des choses les plus cool sur lesquelles j’ai travaillé. »

Le projet se déroulait sans heurts selon Higgins, jusqu’à ce que Saban vende le Power Rangers franchise à Hasbro en mai 2018.

« Malheureusement, Hasbro ayant acheté la marque, le projet a été arrêté », a déclaré Higgins. « Avant cela, nous avons certainement eu des conversations assez sérieuses sur les modèles de financement et les partenaires de distribution. Mais oui. En fin de compte, ce n’était pas censé l’être. »

Recherchez l’interview complète de Higgins sur Power Rangers plus tard cette semaine sur Newsarama.