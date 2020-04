Inky Pen vous permet désormais de lire des mangas sur la Nintendo Switch

Si vous cherchiez un moyen de lire des mangas sur votre Nintendo Switch, un nouvel accord avec Inky Pen vous a couvert. L’entreprise annoncé la semaine dernière, ils ont établi un partenariat avec Kodansha Comics pour apporter à ceux qui utilisent l’application Switch un nouvel ensemble de bandes dessinées de mangas sur la plate-forme. Cela inclut des titres populaires tels que L’attaque des Titans, Conte de fées, Battle Angel Alita, Fantôme dans la coquille, AKIRA, Sailor Moon, et Parasyte. Kondasha a une tonne de franchises qui lancent toujours de nouveaux titres de mangas sur une base mensuelle, donc le fait que vous ayez accès à leur bibliothèque sur le service d’Inky Pen sans frais supplémentaires ou augmentation des frais d’abonnement est assez impressionnant. Sans oublier que cela donne aux fans de mangas une chance d’explorer toute leur bibliothèque et de trouver de nouveaux titres qu’ils n’ont peut-être pas vus auparavant, ce qui est une aubaine pour les personnes à la recherche de nouveau contenu ces jours-ci.

Si vous n’êtes pas familier avec Inky Pen, il s’agit essentiellement d’un guichet unique sur la Nintendo Switch ces jours-ci pour toutes les choses de la bande dessinée. Ils ont un accord avec la plupart des éditeurs indépendants sur le marché, ce qui est génial si vous aimez les bandes dessinées de Dynamite, IDW, Valiant, Titan, Dark Horse, Archie Comics, Foglio, Humanoids, etc. Pas si génial si vous » à la recherche d’éditeurs majeurs comme Marvel et DC, qui ne cherchent même pas à faire quelque chose avec le Switch, même si les gens les poursuivent continuellement et que des rumeurs surgissent fréquemment, ils pourraient être sans résultat. Nous sommes en fait un peu surpris qu’aucun autre service d’abonnement n’ait essayé de jouer pour la console mobile depuis sa sortie. Si vous souhaitez utiliser Inky Pen sur le Switch, il vous suffit de télécharger l’application sur le Nintendo eShop et de payer les frais d’abonnement mensuels de 8 $.

