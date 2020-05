Inker Juan Vlasco décède à 51 ans

Crédit: Paco Medina / Juan Vlasco (Marvel Comics)



Crédit: Joey Vasquez / Juan Vlasco / Ian Herring / Joe Caramagna (Marvel Comics)



L’encre de bande dessinée de longue date Juan Vlasco est décédée le vendredi 24 mai 2020 en raison de complications d’une opération d’appendicite, selon un ami / artiste Jorge Break.

Vlasco a commencé dans les années 1990, encrant sur des titres Marvel tels que Uncanny X-Men et pour des artistes comme José Ladrönn. Vlasco a signé le travail de Ladrönn sur Câble, Marvel: Ombres et lumièreet le crossover Marvel / DC Team-Spider-Boy. Bien qu’il se soit lancé dans l’encre pour DC et Wildstorm au début de sa carrière, pendant la majeure partie de la dernière décennie, il a travaillé chez Marvel avec le dessinateur Paco Medina sur Dead Pool, Nova, US Avengers, et Avengers. Il a récemment encré Magnifique Mme Marvel sur crayons Joey Vasquez et Minkyu Jung ainsi.

« Tout le monde dans la famille Marvel est choqué et attristé d’apprendre le décès soudain de l’encre Juan Vlasco », a tweeté le rédacteur en chef de Marvel Comics, C.B. Cebulski. « Au cours de sa longue carrière avec nous, son pinceau a insufflé la vie à tant de lignes de crayons et touché presque tous les personnages de notre univers. Juan, tu nous manqueras sincèrement! »

Vlasco laisse dans le deuil son épouse, Jackeline.