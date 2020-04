Injustice 2 Superman règne en maître avec Prime 1 Studio

le Injustice La franchise de jeu de NetherRealms a été une belle histoire rafraîchissante. Cela met certains de vos héros préférés les uns contre les autres après que Superman a perdu son chemin. Pendant le Injustice 2 histoire, nous avons vu le méchant notoire Superman être libéré pour arrêter l’invasion Brainiac qui était sur nous. Cette fois, Sideshow Collectibles et Prime 1 Studios lancent également Superman avec une nouvelle statue. Cette statue a été annoncée l’année dernière, mais Sideshow vient de répertorier les versions standard et de luxe. Il est toujours agréable de se rafraîchir après tout ce temps car beaucoup auraient pu lui manquer la pièce Superman. Il arrive à 29 « de haut. Il a une cape en tissu et est illustré sur une base à thème Brainiac. Le luxe a des pièces échangeables avec deux autres sculptures de tête, des pièces de poitrine et des poses de bras qui peuvent vraiment changer la sensation et l’apparence de cette statue.

Des couleurs et de la sculpture de cette pièce est vraiment un objet de collection remarquable. La plupart du temps, je préfère le luxe, mais le standard me convient, j'ai l'impression que certaines pièces interchangeables sont inutiles et s'éloignent de son aspect dynamique. La meilleure partie du luxe est la sculpture de la tête de vision thermique parce que je m'aime une action maléfique de Superman. Les statues d'Injustice 2 Superman devraient sortir entre octobre 2020 et mars 2021. La norme est au prix de 799 $ et vous pouvez le trouver ici. La version deluxe est au prix de 999 $ et vous pouvez le trouver ici. Les plans de paiement sont toujours disponibles, alors profitez-en si nécessaire.

























« Combien de personnes innocentes de plus meurent jusqu’à ce que vous acceptiez que certaines vies doivent être prises?! » « Sideshow et Prime 1 Studio sont ravis de présenter le Injustice 2 Statue de Superman! Injustice 2 est un jeu vidéo de combat spectaculaire qui fait suite à celui de 2013 Injustice: des dieux parmi nous. Il a été publié par NetherRealm Studios, connu pour avoir créé les récents jeux Mortal Kombat. L’histoire d’Injustice 2 se concentre sur Batman et ses alliés alors qu’ils tentent de reconstruire la planète après avoir abattu Superman et mis fin à son régime. Cependant, l’arrivée du nouveau groupe de méchants appelé « The Society » ainsi que l’arrivée de Brainiac obligent Batman à libérer son vieil ami pour l’aider à combattre les ennemis. «

« La statue de Superman a un costume bleu sculpté avec des éléments texturés et des accents rouges et or, y compris la cape rouge emblématique magnifiquement conçue. Cette édition de luxe de Superman comprend trois portraits interchangeables, deux ensembles de bras et un emblème supplémentaire: Seal of Brainiac. Don ‘ne laissez pas passer l’opportunité d’ajouter la légendaire statue de Superman à votre collection Injustice 2! «

La statue de la version Deluxe de Superman comprend spécialement:

Taille environ 29 pouces de hauteur

Un (1) a conçu une base sur le thème de Brainiac

Une (1) cape ajustable en tissu

Un (1) jeu de bras avec une paume ouverte

Un (1) jeu de bras avec paume fermée

Deux (2) portraits de luxe

Un (1) portrait régulier

Un (1) emblème épique alternatif: Sceau de Brainiac

