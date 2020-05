Informations sur Joker 2 et toutes les choses que vous devez savoir avant de le regarder !!

– Publicité –



Joker 2 Chaque détail que nous connaissons jusqu’à présent, comme sa date de sortie, son casting et son intrigue. Il s’agit d’un thriller psychologique américain. Le film est réalisé par Todd Phillips. Il est également produit par Todd Phillips. Scott Silver a co-écrit le scénario.

Le film est basé sur le personnage comique de DC. Ce film est sorti le 4 octobre 2019. Il a accumulé environ 1.074 milliards de dollars dans le monde. Il s’agit du premier film classé R à franchir cette cible. Le film a obtenu deux Oscars et a été nominé pour 11 Oscars. Le film a reçu de très bonnes critiques de la part des critiques ainsi que du public.

Date de sortie de Joker 2

Il y a des informations selon lesquelles il y aura une suite au film Joker. Le réalisateur Todd Phillips du film a déclaré à Collider qu’une suite est en cours. Il n’y a aucune information officielle sur Joker 2. Mais il y a des chances que vous revoyiez Joker.

Il n’y a pas non plus d’informations sur la production. L’état du monde n’est pas bon à cause de la pandémie de coronavirus. Ainsi, une grande partie de la production du film a été reportée. Il y a des chances que ce film soit également reporté.

La distribution de Joker 2

Il n’y a aucune information sur la distribution du film. Mais vous pouvez vous attendre à cela:

Joaquin Phoenix comme Arthur Fleck / Joker Robert De Niro comme Murray Franklin Zazie Beetz comme Sophie Dumond Frances Conroy comme Penny Fleck

Vous verrez de nombreux nouveaux visages dans la suite. Comme l’histoire sera en avance sur Joker, il y a des chances que vous voyiez également Batman dans le film.

La bande-annonce de Joker 2

Il n’y a pas de remorque disponible pour Joker 2. On ne sait pas non plus quand la franchise abandonnera la remorque. Vous pouvez regarder la bande-annonce de Joker sur la chaîne YouTube de Warner Bros.

Pour plus de mises à jour et d’informations sur les films et séries à venir, restez connectés à cette page.

Bonne lecture!!

