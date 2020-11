Influences cinématographiques, cette scène d’action sur les toits et plus – / Film

Mission impossible est Recherche réalisateur Aneesh Chagantyla franchise de films préférée de, il n’est donc pas surprenant qu’il utilise des images de ce film pour décrire la séquence d’action centrale de son nouveau thriller, Courir. Dans une récente interview, Chaganty m’a dit que l’un des plus gros mouvements de caméra de son film « était intentionnellement censé évoquer le retrait de Tom Cruise sur le Burj Khalifa. »

Mais Mission impossible ne figurait pas sur la liste principale des inspirations cinématographiques pour ce mordeur d’ongles d’une histoire sur un adolescent en fauteuil roulant (Kiera Allen) qui se retrouve essentiellement piégée dans sa propre maison par sa mère autoritaire (Sarah Paulson), qui recèle un sombre secret. Poursuivez votre lecture pour découvrir quels films ont directement inspiré ce fil plein de suspens (notre critique complète l’appelle «implacable» et «tendu comme un enfer»), et écoutez Chaganty et le producteur Natalie Qasabian sur les plus grands défis pour monter cette production, le scénarimage du film entier, et plus encore.

Cette interview a été légèrement modifiée pour plus de clarté et de concision.

Aneesh, c’est un film sur une mère et une fille, mais commençons par parler de ta propre mère pendant une seconde. Vous avez déjà parlé de la façon dont elle vous emmenait, vous et votre frère, hors de l’école pour que vous puissiez être les premiers à voir un nouveau film, donc il semble que vous ayez une excellente relation avec elle. Mais Courir raconte l’histoire d’une jeune qui se rebelle contre sa mère autoritaire. Travailliez-vous consciemment ou inconsciemment sur l’un de vos propres sentiments dans cette histoire?

Aneesh: Non, mais il y a beaucoup de ma mère dans le film. Certains des comportements et des choses autour de la maison, de minuscules petits comportements, les plantes – il y a beaucoup de petites choses qui lui ont été empruntées, mais pas le problème central qui [Sarah Paulson’s character] Diane fait face.

Ma mère et moi avons une excellente relation. Pendant la presse pour Recherche, nous voyagions tout le temps et je suis tombé très malade. C’était un mal d’estomac, et ce médecin m’a dit de suivre un régime très spécifique pendant quatre mois. C’était juste quand j’ai commencé à déménager au Canada pour tourner Run. Je n’ai pas eu le temps de cuisiner quoi que ce soit, alors elle s’est envolée pour toute la préparation et la production pendant trois mois et demi et a préparé chaque repas et chaque collation que j’ai mangée.

Hou la la!

Aneesh: Je n’ai jamais eu de restauration sur le tournage de ce film. C’était tous les repas que ma mère me donnait juste pour suivre ce régime. Maintenant je vais mieux, mais c’est à cause de ça. Nous avons donc une très bonne relation, et j’étais heureux de pouvoir échanger cette nourriture contre un aperçu de la réalisation de films, car elle aime beaucoup les films et tout.

Natalie: Elle est devenue la personne préférée de tout le monde sur le plateau, et tout le monde peut en témoigner, elle ne ressemble en rien à Diane.

Natalie, quel a été le défi le plus difficile qui s’est posé pour vous en tant que productrice sur ce projet?

Natalie: Oh mec, je pense que le plus important, c’est que nous avons fini par aller à Winnipeg au Canada. L’horaire n’a cessé de changer et nous nous sommes retrouvés là-bas en hiver. C’est un film qui se déroule au printemps, techniquement. Donc, le plus important était d’essayer de s’adapter constamment à la météo. Je me souviens que le troisième jour, nous avions un extérieur et il a commencé à neiger. Nous sommes retournés à cet endroit pour quelques jours de plus, et [all three days had different weather forecast for them]. Donc, au début du tournage, c’était comme: «Allons-nous ajouter de la neige au film? Allons-nous le supprimer? Nous ne savions même pas quelle direction prendre car nous ne pouvions pas prévoir. C’était l’une des choses les plus difficiles: essayer de manière créative de créer le look qu’Aneesh et [producer and co-writer] Sev [Ohanian] avait écrit et avait en tête, mais ne pouvant même pas prédire ce que le défi allait être un jour donné.

Avez-vous fini par utiliser des effets visuels pour vous débarrasser de certains de ces trucs dans le montage final?

Natalie: Nous l’avons fait. Nous avons surtout fini par nous débarrasser de la neige, mais il y a eu un moment amusant où le budget VFX a commencé par ajouter de la verdure pour le faire ressembler à un film printanier, mais une fois que la neige a vraiment frappé à Winnipeg, ce budget VFX est rapidement devenu «OK, déneigement. » Cela a totalement changé.

Je sais que toi et Sev avez regardé une tonne de films avant Recherche pour s’inspirer en termes de ton, mais aussi étudier pourquoi certains types de rythmes narratifs fonctionnaient vraiment bien dans certains contextes. Quels films avez-vous étudiés pour vous inspirer lorsque vous développiez Courir, et quels types spécifiques de choses étiez-vous à l’affût cette fois?

Aneesh: Totalement. Je pense qu’il y a beaucoup d’inspirations très claires pour ce film, et nous les avons toutes prises à partir de là. Les cinq premiers sont Psycho, Fenêtre arrière, Misère, 10, allée Cloverfield, et Qu’est-il arrivé à Baby Jane? est devenu un avec le temps et j’ai même découvert ce film pendant que nous écrivions et après, mais en ce qui concerne les principales inspirations d’écriture, c’étaient ces quatre. Du point de vue du réalisateur, pour des inspirations visuelles, vous pouvez ajouter Incassable et Panneaux et Bébé de romarin. Tout cela a beaucoup inspiré ce film.

Quand nous avons parlé pour Recherche, vous avez expliqué à quel point le processus de sélection des tests était incroyablement utile et vous permettait vraiment de donner à ce film sa meilleure forme. Avez-vous adopté la même approche et vous êtes largement appuyé sur les tests de dépistage pour Courir?

Aneesh: Nous l’avons fait. C’est mon premier vrai film d’action en direct. C’est le premier film que nous avons réalisé avec un studio depuis le début du film. Recherche a été rendu très isolé et par nous-mêmes. Ainsi, sur Searching, nous avons pu regarder nos retours de test et avoir une totale autonomie pour faire ce que nous voulions en fonction des retours de test. Maintenant, avec un studio impliqué, vous impliquez une toute autre entité. Maintenant, vous avez deux groupes de personnes qui regardent la même chose. Un groupe veut cette chose et l’autre groupe veut une autre chose. Vous essayez de naviguer, et à la fin de la journée, c’est le studio qui a financé le film. Je dirais que pour la plupart, nous avons entièrement impliqué des commentaires, mais la capacité d’exécuter ce que nous avons appris des commentaires était le domaine qui était un peu plus contesté cette fois que la dernière fois. C’est ma façon très souriante de répondre à cela.

Natalie: Ouais. Je dirai que nous avons ramené une tonne de gens qui ont regardé Recherche et nous a donné des notes. Nous avons créé ce brain trust de cinéastes et de certains non-cinéastes, qui ne sont que des gens intelligents. Tous ceux qui ont regardé Recherche sont sortis et ils ne nous ont pas encore reniés en tant qu’amis, même si nous les gardons en otage pendant environ cinq heures et les grillons sur le film. Mais c’est exactement ce que dit Aneesh: nous avons fait Recherche indépendamment, celui-ci avait un studio impliqué, donc il y avait quelques autres personnes dans la salle qui prenaient des décisions. Mais absolument, nous nous appuyons sur des amis et des cinéastes de confiance pour nous guider.

Quelles sont certaines des choses que vous avez apprises à la suite de ces commentaires? Quels changements avez-vous apportés aux premières versions de ce film?

Aneesh: Vous pouvez vous en faire une idée – nous mettons quelques scènes supprimées dans le Hulu [bonus feature section], et certains d’entre eux pour lesquels nous nous sommes battus. Mais je pense que la plus grande différence entre la version la plus parfaitement éditée du script et la version finale la plus parfaitement éditée du film est la sentimentalité de maman et de fille. La première moitié du scénario original consistait beaucoup plus à investir dans cette relation entre une mère et sa fille, à avoir des conversations avec elles, la guerre froide était un processus beaucoup plus long. La plus grande note de Lionsgate était simplement: «Faites-en un thriller. Si vous n’avez pas besoin de la scène, elle est sortie. Je pense que ce qui l’a transformé en est toujours un thriller barebones extrêmement efficace qui se déplace de gauche à droite et ne s’arrête pas. Je pense que l’un des plus grands compliments du film est qu’il ne s’arrête tout simplement pas. C’est un processus que traverse chaque film, cette négociation, mais ce qui semblait avoir commencé comme un drame familial rencontre un thriller intense est devenu un thriller intense.

Natalie: Je pense que cela témoigne aussi des performances de Sarah et Kiera. Les membres de nos amis et des membres de notre famille lors des projections de commentaires, l’une des premières choses que tout le monde a dites a été: « Vous obtenez leur relation à partir de ce montage d’ouverture. » Bien que nous aimions les scènes qui ont suivi, une partie de ce que nous avons coupé était – beaucoup de notes que nous recevions étaient: «Nous obtenons cela. En un seul regard, Sarah exprime tellement. En un seul regard, Kiera exprime tellement de choses.

La pandémie a eu un impact assez important sur la sortie de ce film. Je pense que vous avez terminé le tournage bien avant la fermeture du monde, mais avez-vous profité de ce temps supplémentaire pour continuer à perfectionner le film dans sa forme finale?

Natalie: Je pense que nous avons littéralement fini de mélanger et de colorier le film quatre jours avant le verrouillage. Nous sommes à peine sortis.

Aneesh: Nous parlions de cette chose, ce coronavirus, pendant le mix. C’était juste comme, « Qu’est-ce que ça va être? » Le mois de mars s’est produit et les choses ont commencé à se fermer, et nous pensions: «Mai. Fête des mères. Nous serons bien. La pandémie fonctionnera dans tout le système et nous en sortirons d’ici mai. »

Natalie: Mais l’aspect marketing a eu du temps.

Parlez-moi de la séquence sur le toit, qui, je pense, est l’un des moments les plus marquants du film. Quel type de planification y a-t-il eu et comment avez-vous réussi à y parvenir?

Aneesh: Ouais, c’est comme la pièce de théâtre signature du film. Je pense tellement à la raison pour laquelle cette séquence fonctionne est à cause de ce qui la précède, et à quel point elle est contenue avant que le film n’explose de cette manière où le personnage rampe littéralement sur un toit. Depuis le début, nous nous sommes dit: «Si c’était Tom Cruise ou Margot de Recherche sur le toit, c’est n’importe quoi. L’élément entier de la mise en scène de ce film dans une maison était de savoir comment transformer ces objets très domestiques que nous voyons tous les jours – si vous mettez un personnage qui utilise un fauteuil roulant dans ce film, dans ce thriller devant s’échapper de cette maison, puis soudainement , chaque obstacle s’élève à quelque chose de beaucoup plus grand. Pour nous, c’était intentionnellement censé évoquer le retrait de Tom Cruise sur le Burj Khalifa. C’est censé se sentir comme, « Putain de merde! » Ce niveau de mise à l’échelle à ce moment-là était l’objectif, et pour exécuter c’était juste une série de tirs tellement complexe sur un jour, passer à un autre jour sur cette autre chose, nous allons remplacer Kiera pour un double pour cela. partie, nous allons faire face à la remplacer pour cette scène, nous allons tourner cette partie sur un autre plateau. C’était une série complexe de séquences spécifiquement planifiées, et Natalie a fait la majeure partie de la planification, donc nous avons pu assembler quelque chose et j’en suis vraiment fier.

Natalie: C’était tellement amusant parce que tout le monde a apporté son jeu A pour que cela se produise. Nous avons une actrice principale qui utilise un fauteuil roulant dans la vraie vie, alors c’était ça: comment l’obtenir? Nous ne voulons pas seulement que ce soit un doublé, et les tirs qu’Aneesh avait conçus prévoyaient que ce soit sur le visage de Kiera. Mais c’était vraiment cool et un défi. C’était l’hiver et le froid, et nous voulions en faire autant que possible. Nous avons vraiment dû nous battre pour le garder authentique. La chose la plus simple à faire aurait été de le déplacer sur scène, mais cela n’aurait pas fonctionné pour ce qu’Aneesh avait en tête. Nous avons donc constamment poussé le studio à nous laisser faire de la manière qui aurait le plus de facteur «wow», et à vraiment pousser nos chefs de département. À leur crédit, notre DP [Hillary Spera] et notre concepteur de production [Jean-Andre Carriere], ils l’ont apporté. Du premier jour de la préparation à la fin du tournage, nous étions en train de trouver comment faire cela. Nous avons en fait commencé le premier jour avec une partie de la scène du toit et avons bouclé le film [with another part].

Aneesh: Nous avons tourné le gros coup en nous retirant le premier jour.

Natalie: Je suis incroyablement fière de cette séquence. Tout le monde l’a écrasé.

Avez-vous fait beaucoup de storyboard pour cela, ou saviez-vous simplement à quoi vous vouliez que cela ressemble dans votre tête?

Aneesh: Chaque image de ce film est scénarisée. Littéralement chacun. Il était toujours censé évoquer le style, et parce qu’il évoquait le style de, j’ai essayé d’imiter le processus de Hitchcock et Shyamalan. Ils ont tous les deux tout storyboardé. J’ai encore dans ma chambre le cartable de 300 pages de tirages de storyboard dessinés à la main. L’une des fonctionnalités que nous allons également faire sur Hulu est une comparaison où nous ne montrons que la scène finale avec les dessins. Cela correspond à 1: 1. Donc, tout ce truc a été dessiné, mais cette séquence en particulier a été dessinée et redessinée et traitée par des personnes pré-viz pour faire des séquences animatiques, car tant de départements devaient tout clouer à la bonne seconde pour obtenir cette chose. Et dans des températures glaciales.

***

Courir atterrit sur Hulu sur 20 novembre, 2020. N’oubliez pas de retourner à / Film vendredi pour lire le reste de cette interview, qui couvre les œufs de Pâques du film et aborde Recherche 2.

