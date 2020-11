Infinity War Quiz vrai ou faux!

Avengers: Infinity War a apporté aux fanatiques du cinéma et de Marvel certaines des batailles, des méchants et des morts les plus mémorables de l’histoire du cinéma. De la nature brutale du méchant Thanos au déchirant « M. Stark, je ne me sens pas si bien », la création d’Anthony et Joe Russo a fourni une action de super-héros captivante par le deuxième, divertissant des cinémas remplis de fans tout autour du globe.

Avec un casting de stars, la franchise Avengers a opposé Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth et Scarlett Johansson pour combattre les plans dangereux de Loki, Ultron et Thanos. Avec autant de héros, de lieux et de singeries de science-fiction, il peut être difficile de donner des noms aux événements.

Compte tenu du nombre de planètes, de personnages et de moments tout au long de la troisième sortie à succès des Avengers, à quel point est-il difficile de séparer le fait de la fiction? Dans cet esprit, connaissez-vous bien l’un des films les plus réussis jamais créés?

Réponses à la fin!