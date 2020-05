Indie Horror Film Run Sweetheart Run acquis par Amazon Studios – / Film

Run Sweetheart Run, un thriller d’horreur indépendant qui a été présenté en première mondiale au Sundance Film Festival de cette année, a été acquis par Amazon Studios et se dirigera vers Amazon Prime Video, selon un nouveau rapport. Le film, de l’écrivain / réalisateur Shana Feste (Amour éternel, Le meilleur), étoiles Ella Balinska (Charlie’s Angels) en tant que femme de Los Angeles qui a un premier rendez-vous avec un beau mec joué par Pilou Asbæk (Le Trône de Fer), seulement pour que la date échappe à tout contrôle et qu’elle découvre que l’homme n’est pas ce qu’il semble.

Voici la description officielle du film tirée du guide de programmation du Sundance Film Festival:

Mère célibataire timide et travailleuse Shari (Ella Balinska, Les anges de Charlie) efface les hésitations et décide de replonger son orteil dans la scène des rencontres après avoir été stimulé par ses collègues. Elle est ravie lorsque son patron lui donne rendez-vous à l’aveugle avec Ethan (Pilou Asbæk, Le Trône de Fers), qui se révèle au départ tout aussi charmant et magnétique que sa photo. Ethan ne peut cependant pas cacher sa vraie nature très longtemps – et quand les choses deviennent rapidement sinistres, Shari doit trouver un moyen de s’échapper. Obligée de naviguer dans les rues de LA après des heures de marche, Shari apprend qu’Ethan est bien plus connecté et violent qu’elle ne l’avait imaginé.

J’ai raté ce film à Sundance plus tôt cette année, mais depuis, j’en ai vu des images, et il ressemble à un thriller élégant, dérangeant et énervant. Producteur Jason Blum à l’origine donné le feu vert à Feste et éclairé le projet de Blumhouse, qui allait sortir le film en salles via son label Blumhouse Tilt le 8 mai avant que la pandémie ne change tout. Maintenant, Deadline rapporte qu’Amazon l’a acheté, et il semble qu’il sera publié directement sur sa plate-forme Amazon Prime Video. « Nous avons hâte de proposer ce thriller à nos clients mondiaux de Prime Video », a déclaré Matt Newman, Co-responsable du cinéma chez Amazon Studios. « Le cinéaste Shana Feste emmène le public dans une course de phalanges qui ne manquera pas de garder les fans de genre sur le bord de leurs sièges. »

« Aussi fou que le public puisse trouver l’expérience du protagoniste du film, j’ai écrit et réalisé un film basé sur une histoire très personnelle pour moi et je suis ravi qu’un public mondial ait la chance de le voir bientôt sur Amazon Prime », Dit Feste. Dans des interviews supplémentaires, elle a expliqué comment ce film était basé sur une expérience horrible qu’elle avait eue à Los Angeles et comment elle avait écrit ce film comme une expérience cathartique afin qu’il puisse servir comme une sorte d’avertissement pour sa fille.

« C’était basé sur une mauvaise date que j’ai eue quand j’allais à l’UCLA », a déclaré Feste. «Je suis allé à ce rendez-vous horrible avec ce gars qui avait l’air parfait sur le papier. J’étais tellement excité pour ça. Je portais ma parfaite petite robe noire. Et la date a mal tourné très vite, et j’ai littéralement – sans sac à main, chaussures, téléphone portable – rentré chez moi de Hollywood Hills à West Los Angeles. Je pense que chaque femme peut se rapporter à quelque chose comme ça parce que chaque femme a son propre film d’horreur dans la vraie vie. »

Les images que j’ai vues indiquent que Balinska est un protagoniste convaincant et que le personnage d’Asbæk est un méchant mémorable (pour dire le moins), donc je suis ravi de vérifier celui-ci dès son arrivée.

Aml Ameen (Le coureur du labyrinthe), Dayo Okeniyi (Nuances de bleu), Betsy Brandt (Breaking Bad), Clark Gregg (Les Vengeurs), et Shohreh Aghdashloo (Star Trek Beyond, maison de sable et de brouillard) co-star. Aucune information sur la date de sortie n’a encore été révélée, bien que Blum ait déclaré dans un communiqué de presse que le public pourra la voir «bientôt».

