Indiana Jones et The Mandalorian Prints se lancent dans l’aventure / le film

Bottleneck Gallery est de retour avec un nouveau lot d’imprimés à collectionner pour recouvrir vos murs avec de magnifiques arts de la culture pop. Cette fois, ils ont un artiste Hugh Fleming livrant une aventure dorée sous la forme d’un nouveau Indiana Jones imprimer pour Les aventuriers de l’arche perdue. Et pour ceux qui pourraient préférer leur action et leur aventure dans l’espace, Tom Walker a créé un trio de Le Mandalorien imprimés mettant en vedette le chasseur de primes et certains de ses alliés, chacun avec une palette de couleurs différente. Voyez-les tous ci-dessous.

Impression de Hugh Fleming Indiana Jones

Carte d’aventure par Hugh Fleming

Impression d’écran

36 x 24 pouces

Édition numérotée à la main de 300 exemplaires

60 $

Bien que j’aime la composition des personnages et des scènes avec le fond de carte doré, j’ai l’impression qu’il y a trop d’espace blanc autour de l’imagerie. Honnêtement, j’aurais presque préféré que l’arrière-plan de la carte soit réparti sur toute la conception, ajoutant peut-être la photo d’Indiana Jones atteignant l’idole de fertilité en bas. Cela le rendrait un peu plus occupé, mais on a juste l’impression qu’il manque quelque chose, même si les illustrations elles-mêmes sont fantastiques.

Mais peut-être préféreriez-vous l’action et l’aventure d’il y a longtemps dans une galaxie très, très loin.

Tom Walker Les imprimés mandaloriens

Ceci est le chemin par Tom Walker

Impression d’écran

24 x 36 pouces

Édition numérotée à la main de 250 exemplaires

50 $

C’est La Voie – Variante Foil par Tom Walker

Sérigraphie sur papier métallisé

24 x 36 pouces

Édition numérotée à la main de 185

65 $

C’est ainsi – Variante spéciale vacances par Tom Walker

Impression d’écran

24 x 36 pouces

Édition numérotée à la main de 100 exemplaires

75 $

Certains des guerriers mandaloriens présentés dans la série Disney + sont mis en vedette dans les illustrations. Le personnage principal et The Child qu’il protège ont été au centre de nombreuses impressions publiées jusqu’à présent, mais il est agréable de voir d’autres alliés blindés mettre la vedette sur cette impression. De plus, vous remarquerez qu’en plus des différents schémas de couleurs (un apparemment inspiré par le Offre spéciale vacances Star Wars), l’un d’eux est une variante de feuille, ce qui devrait faire scintiller cette armure plutôt bien.

Tous les tirages ci-dessus seront en vente à la Bottleneck Gallery à partir de 12h00. ET aujourd’hui.

Articles sympas du Web: