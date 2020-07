Inde et Chine : le conflit persiste, la production d’iPhone d’Apple en Inde s’arrête

Les combats le long de la frontière indo-chinoise le mois dernier ont fait 20 morts parmi les Indiens, et comme nous vous l’avions dit à l’époque, a eu un impact négatif sur la production et les expéditions d’iPhone en Inde. Les autorités indiennes bloquaient les expéditions de Chine vers l’Inde. Cela a laissé les composants de l’iPhone d’Apple bloqués dans les ports indiens et un groupe de pression représentant des entreprises américaines en Inde a écrit au ministre du Commerce du pays pour déclarer que le blocage des expéditions en provenance de Chine pourrait dissuader les entreprises américaines de faire des affaires dans le pays.

Les employés de Foxconn en Inde se sont essentiellement assis sur leurs mains toute la semaine

Selon Reuters, l’Inde continue de rendre les choses difficiles et bloque toujours les exportations de la Chine. Trois sources en Inde ont déclaré à Reuters que, comme le sous-traitant d’Apple, Foxconn, ne pouvait pas approvisionner ses deux usines du sud de l’Inde, des centaines d’employés de Foxconn n’avaient pas de travail à faire cette semaine. Apple a commencé à fabriquer certains modèles d’iPhone en Inde en commençant par l’OG iPhone SE. Il fait maintenant des téléphones plus récents comme le iPhone XR en Inde; en produisant des combinés en Inde, Apple est en mesure d’empêcher le pays de leur imposer une taxe à l’importation. Garder le prix de ces téléphones bas est important pour le consommateur indien moyen; Bien qu’il soit le deuxième plus grand marché de smartphones au monde, l’Inde reste un pays en développement et, pour la plupart, les consommateurs doivent limiter leurs achats de téléphones aux modèles bas et milieu de gamme. Économiser de 100 $ à 200 $ en évitant une taxe à l’importation est un gros problème pour les consommateurs sur le marché.

Plus de 150 expéditions vers les installations indiennes de Foxconn depuis ses usines en Chine, qui contiendraient des smartphones et d’autres pièces électroniques, ont été bloquées au port de Chennai et certaines sont en cours de dédouanement. Les deux usines du fabricant en Inde sont situées dans l’État du Tamil Nadu et de l’Andhra Pradesh. En plus d’assembler certains modèles d’iPhone d’Apple dans le pays, les usines assemblent des combinés Xiaomi; le rapport qualité-prix de ce dernier joue très bien en Inde. Les usines comptent des milliers d’Indiens sur la liste de paie et nombre d’entre elles vivent dans des logements mis à leur disposition par Foxconn.

Une source discutant du sujet avec Reuters a déclaré: « Foxconn était dans un très mauvais état … beaucoup de travailleurs sont restés au dortoir parce qu’il n’y avait pas de travail. » Pendant ce temps, le ministère indien des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande de Reuters pour un commentaire. Deux responsables du ministère ont déclaré que le contrôle supplémentaire accordé à toutes les expéditions importées en Inde n’est que temporaire et prendra bientôt fin. Un responsable indien a déclaré: « Nous ne pouvons pas contrôler à 100% les expéditions pour toujours … Les expéditions d’entreprises non chinoises concernées seront effacées en priorité. » Fait intéressant, les douanes ont retenu ces envois sans ordre formel.

Tik Tok et 58 autres applications Chinoises banni d’Inde – Certaines célébrités ont monté leur excitation à la nouvelle.

Les retards dans les importations en provenance de Chine frappent l’Inde à un moment où la chaîne d’approvisionnement est toujours affectée par le coronavirus. Des groupes de pression américains et indiens demandent au gouvernement d’intervenir. Aujourd’hui, le ministère chinois du Commerce a déclaré qu’il espérait que l’Inde mettrait un terme à son action discriminatoire contre les entreprises chinoises dès que possible. Le pays a récemment interdit 59 applications chinoises, y compris TikTok, une application vidéo abrégée très populaire. En tant que deuxième plus grand marché de smartphones de la planète, la bataille frontalière entre les deux pays pourrait avoir un impact négatif sur certaines des principales marques chinoises de smartphones en Inde.

La tranche de 30% de Xiaomi sur le téléphone intelligent indien pourrait ne pas être blessée autant parce que la marque propose des combinés à un bon prix et avec de bonnes spécifications. Samsung pourrait être le plus grand bénéficiaire de cette querelle car ce n’est pas une marque chinoise et les modèles Galaxy A disposent d’appareils photo viables et d’une longue durée de vie de la batterie à un prix très raisonnable. le Samsung Galaxy A10 avec 2 Go de mémoire et 32 ​​Go de stockage est au prix de 109 $ US.

Pour l’instant, la production de modèles d’iPhone en Inde est freinée par ce différend alors que les employés de Foxconn bénéficient de vacances prolongées.