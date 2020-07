In the Dark Saison 3: tous les détails de cette nouvelle saison

Le renouvellement a en fait été publié il y a plusieurs mois, donc même si les audiences en direct de la saison 2 ont laissé un peu à désirer, il n’y a jamais eu de raison sérieuse de s’inquiéter pour l’avenir immédiat. Nous aurons le temps de déterminer si la saison 3 sera la dernière ou non mais pour le moment nous sommes encore loin du compte.

Mais pour ceux qui veulent une saison 3 dans un avenir proche, préparez-vous à une déception épique – vous allez attendre un peu. Les deux premières saisons n’ont été présentées qu’au printemps, et c’est le plus tôt que nous pouvons espérer voir la saison 3.

