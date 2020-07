IMPOSSIBLE!!! Les scientifiques créent « accidentellement » « STURDDLEFISH », poisson hybride de 2 espèces menacées d’extinction !!!

Les scientifiques hongrois ont accidentellement rendu possible une chose impossible. En mai, les scientifiques hongrois ont annoncé dans la revue Genes qu’ils avaient accidentellement créé un poisson hybride de deux espèces en voie de disparition qu’ils ont surnommé le sturdlefish. Il existe actuellement une centaine d’hybrides et ils n’ont pas l’intention d’en créer d’autres.

Il se trouve que les esturgeons russes sont des espèces en danger critique d’extinction et aussi des espèces économiquement importantes.Ils peuvent atteindre jusqu’à 7 pieds de long et les paddlefish américains sont trop gros jusqu’à 8,5 pieds de long. Selon l’époque, les espèces partageaient pour la dernière fois un ancêtre commun il y a 184 millions d’années. Les chercheurs essayaient d’élever l’esturgeon russe en captivité grâce au processus appelé gynogenèse où un sperme déclenche le développement de l’ovule mais ne parvient pas à fusionner le noyau de l’ovule.

Les chercheurs utilisaient le sperme de paddlefish américain pour le processus, mais quelque chose d’inattendu s’est produit. Le sperme et l’ovule ont fusionné, ce qui a donné lieu à une progéniture avec les gènes d’esturgeon et de paddlefish et les poissons robustes qui en résultent éclos par centaines et environ 100 survivent maintenant. Certains sont un mélange 50-50 de gènes d’esturgeon et de paddlefish et certains ressemblent beaucoup plus à l’esturgeon. Tous sont carnivores.

En règle générale, la plupart des espèces hybrides ne peuvent pas avoir de progéniture propre, le poisson robuste ne fait probablement pas exception.

Moxsar et ses collègues ont prévu de prendre soin du poisson, mais ils ont assuré qu’ils n’en créeraient pas davantage, car il pourrait surpasser l’esturgeon indigène à l’état sauvage et aggraver les chances de survie de l’esturgeon.

Soloman David, un écologiste aquatique, a déclaré: «Ces poissons fossiles vivants ont des taux d’évolution extrêmement lents, donc ce qui peut nous sembler long n’est pas aussi long pour eux»

Attila Mozsar, chercheur principal à l’Institut de recherche pour la pêche et l’aquaculture en Hongrie, a déclaré: «Nous n’avons jamais voulu jouer avec l’hybridation, ce n’était absolument pas intentionnel.»