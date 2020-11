Impossible ‘,’ Borat ‘,’ Killer Klowns From Outer Space ‘,’ Encino Man ‘- / Film

Dans cette édition de Sequel Bits:

Rossif Sutherland a rejoint le casting de la Orphelin prequel.

Andrew Koji parle de jouer à Storm Shadow dans Œil de vipère.

Angela Bassett revient pour plus Mission impossible films.

L’Association kazakhe américaine n’est pas contente Borat 2.

Volonté Killer Klowns de l’espace extra-atmosphérique 2 jamais arrivé? Peut être.

Pauly Shore veut Encino Man 2, probablement parce qu’il n’a rien d’autre en ce moment.

Orphelin: premier meurtre, la préquelle inexplicable de Orphelin c’est en quelque sorte ramener l’étoile originale Isabelle Fuhrman, a un nouvel acteur: Rossif Sutherland. La date limite a cassé les nouvelles du casting mais n’a aucune information sur qui joue Sutherland. Orphelin: premier meurtre se concentre à nouveau sur «Leena Klammer, qui orchestre une brillante évasion d’un établissement psychiatrique estonien. Elle se rend en Amérique en se faisant passer pour la fille disparue d’une famille riche. Mais la nouvelle vie de Leena en tant qu’Esther s’accompagne d’une ride inattendue et la confronte à une mère qui protégera sa famille à tout prix.

Snake Eyes: Origines de GI Joe est la dernière tentative d’Hollywood pour transformer GI Joe dans une franchise cinématographique. Henry Golding étoiles comme le personnage ninja Snake Eyes, et Andrew Koji joue le méchant Storm Shadow. S’adressant à Collider, Koji a révélé qu’il hésitait à rejoindre le casting du film car il n’aimait pas les deux premiers GI Joe films. «J’ai pensé jouer ce personnage [Storm Shadow] parce que je n’aimais pas les deux premiers films. Je peux dire ça. J’ai le droit de ne pas aimer un film », a déclaré l’acteur. Mais ensuite, il a commencé à réfléchir à des moyens de rendre le personnage plus réaliste. «Je ne veux pas jouer un personnage avec un pack de six. Je voulais qu’il soit humain et imparfait; il traverse des choses. Pour moi, quand j’ai vu les premiers films de GI Joe, je me suis dit: «Je ne veux pas faire ça. Ce n’est pas le genre de chose que je veux faire », a déclaré Koji, ajoutant:

«Alors, quand j’ai parlé avec le réalisateur [Robert Schwentke] à ce sujet, j’ai dit: «Si je veux jouer avec lui, je dois faire mes recherches sur la culture japonaise et l’adopter. J’ai eu l’occasion de faire une performance dans ce genre de film pour la prochaine génération. Mon temps dans cette entreprise peut se terminer dans quelques années, mais un enfant qui grandit pourra peut-être regarder ce film et voir un portrait plus réaliste et fondé et avoir l’impression de pouvoir agir et de le faire. Même si c’est sous forme de ninja, ils peuvent toujours y apporter leur propre humanité. Donc, c’était une chose assez profonde pour moi, juste parce que j’avais beaucoup de réserves à ce sujet, au début, mais ensuite ils m’ont permis de le faire. Je dois rendre hommage à ces gars-là mais c’était tout à cause de la compétence que j’ai acquise guerrier. »

Je ne peux pas dire que je m’intéresse beaucoup à Œil de vipère, mais j’apprécie vraiment que Koji prenne son métier au sérieux et réfléchisse vraiment à ce genre de chose. Snake Eyes: Origines de GI Joe devrait sortir en salles 22 octobre 2021.

Ressemble à Angela Bassett est prêt à en accepter un autre Mission. Bassett a joué la directrice de la CIA Erika Sloane dans Mission: Impossible – Fallout, et tout en parlant avec Coming Soon, Bassett a confirmé qu’elle reviendrait pour plus. Ils tirent tous les deux Mission: impossible 7 et Mission: impossible 8 tournent dos à dos, et il n’est pas clair si Bassett apparaît dans l’un ou les deux films. Mais à propos de son retour, elle a déclaré: «La vraie conversation, c’est quand, je pense qu’ils ont commencé à filmer, ou c’était le plan, mais vous savez, en ces temps difficiles, les meilleurs plans de souris et d’hommes tournent parfois mal. Mais j’ai les pages, nous verrons juste quand j’aurai le billet pour voler et que je ferai ma part, mais cela arrive et je suis vraiment excité à ce sujet.

Borat 2, alias Film suivant Borat: Livraison d’un pot-de-vin prodigieux au régime américain pour faire bénéficier une nation glorieuse du Kazakhstan, a reçu beaucoup d’éloges et de buzz quand il a frappé Amazon en octobre – mais tout le monde n’est pas content. Selon Variety, la Kazakh American Association réclame les Oscars, les Golden Globe Awards, les Directors Guild of America Awards et les British Academy of Film and Television Arts Awards excluent le film des récompenses pour sa «représentation raciste des Kazakhs». Voici un extrait de la lettre:

La communauté kazakhe du monde entier est sous-représentée et intrinsèquement vulnérable. Notre nation se remet encore d’un passé colonial oppressif, c’est pourquoi nous n’avons pas de représentation médiatique substantielle. Sacha Baron Cohen comprend ce fait et exploite le Kazakhstan en détournant notre identité ethnique, en nous blanchissant en nous dépeignant comme des Européens de l’Est et en incitant au harcèlement envers les Kazakhs du monde entier. Nos employés signalent d’innombrables cas de harcèlement sexuel et physique ainsi que d’intimidation en raison de la franchise Borat.

La lettre ajoute que Borat créateur Sacha Baron Cohen aurait pu facilement inventer un lieu fictif au lieu d’utiliser le Kazakhstan, et honnêtement, ils ont un bon point.

Au fil des ans, le merveilleusement maladroit Killer Klowns de l’espace extra-atmosphérique a développé un fort culte. Et avec ce qui suit est venu parler d’une suite potentielle. Alors, cela arrivera-t-il jamais? Peut être! Réalisateur Stephen Chiodo l’espère bien, au moins. Parlant avec Comicbook, Chiodo dit qu’il veut toujours faire le film, mais il a besoin Klowns tueurs fans pour l’exiger:

«Regardez, MGM contrôle Klowns tueurs. Si [fans] écrivez MGM et dites: «Où est notre suite? Où est cette propriété? Il y a tellement de façons d’exploiter cette chose. C’est vraiment la base de fans. La base de fans doit être plus vocale envers MGM que nous, car ils la contrôlent. Mais je suis tellement content. C’était un projet que nous voulions juste faire un film que nous aimions. Encore, Planète interdite, Invasion des voleurs de corps, tous les films que nous avons aimés y sont jetés. Et je suis vraiment ravi que les gens y aient répondu.

Alors voilà: commencez à harceler les cuivres de la MGM pour faire faire ce film! (Remarque: ne faites pas cela, laissez-les tranquilles.)

J’essaie très fort d’être juste avec ce genre d’histoires, mais non, je suis désolé, je ne peux tout simplement pas le faire avec celui-ci. Alors je vais juste le dire: absolument personne n’en a rien à foutre Homme Encino. Quiconque dit qu’il le fait ment entre les dents. En tous cas, Pauly Shore, qui était l’une des stars de la comédie de 1992 sur un Néandertalien qui se retrouve dans la Californie moderne, dit qu’il veut une suite. Disney est propriétaire du film, alors Shore s’est tourné vers les médias sociaux pour suggérer à Disney + de faire une suite directe en streaming. «Bon o’l Homme Encino, tu te souviens de ce classique? Shore a écrit sur Instagram. « Combien de personnes veulent voir Encino Man 2?! Accédez à Disney + sur les réseaux sociaux et faites-leur savoir que Brendan, Sean et moi-même sommes prêts à partir! Faisons cela 2021. » L’implication est que Shore a parlé avec les deux co-stars Sean Astin et Brendan Fraser à propos d’une suite, et Astin et Fraser sont tous deux d’accord avec l’idée. Cela pourrait-il être vrai? Peut être. Mais j’en doute. Arrêtons cette mascarade, d’accord?

