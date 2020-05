Impossible 7 ‘&’ 8 ‘,’ Beverly Hills Cop 4 ‘,’ Scream 5 ‘et plus – / Film

Dans cette édition de Sequel Bits:

Il est toujours extrêmement bizarre de penser à un film d’Indiana Jones réalisé par quelqu’un d’autre que Steven Spielberg, mais James Mangold prend la barre Indiana Jones 5et le producteur Frank Marshall a une mise à jour rapide sur la façon dont le développement se déroule. L’écriture vient de «commencer», a-t-il déclaré dans une récente interview avec Collider. Cela pourrait-il signifier que Mangold, un écrivain talentueux à part entière, donne sa propre tournure au scénario? Voici l’espoir.

Mauvais garçons pour la vie administrateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah ont été embauchés pour diriger l’étoile de retour Eddie Murphy dans Beverly Hills Cop 4 tout au long de l’année 2016, mais cela a été lent du côté du développement.

« Nous sommes toujours impliqués dans ce projet, et il y a maintenant un scénariste qui va essayer d’écrire un premier projet, ou un premier traitement au moins avec l’histoire », a déclaré El Arbi, selon Digital Spy. « Nous allons donc voir quelle sera la première version, mais nous sommes très excités et espérons pouvoir travailler avec une autre icône comme Eddie Murphy. Ce serait génial. »

Beaucoup a été écrit sur les deux prochains Mission impossible séquelles, même si les détails de l’intrigue sont toujours gardés secrets. Mais Collider a parlé avec l’acteur Simon Pegg, et il a confirmé ce que beaucoup d’entre nous ont entendu depuis un moment: que Benji et le reste du gang vont traverser une merde majeure au cours des deux prochains films.

«C’est devenu une tradition maintenant. Avant la production [writer/director Christopher] McQuarrie m’emmène dîner et joue tout le film. Et parfois, ce qu’il m’a dit ne s’est pas produit », a expliqué Pegg. «Mais avec celui-ci, il a une idée beaucoup plus claire. La raison pour laquelle nous le divisons en deux, c’est parce qu’il est déterminé à donner à tout le monde un arc émotionnel approprié, un arc de caractère émotionnel détaillé. Et au lieu d’essayer de tout regrouper en un seul film, il va permettre à cet arc de s’étendre sur deux. «

Spoilers pour un film vieux de plusieurs décennies: Matthew LillardLe caractère de l’original Crier, Stu Macher, meurt à la fin après avoir révélé qu’il était l’une des personnes qui portait l’emblématique masque Ghostface. Et même si Lillard reconnaît qu’il est peu probable de ressusciter Stu ou de créer une sorte de scénario retcon dans lequel il a survécu à la fin de ce film, il est toujours intéressé à revenir si les cinéastes derrière Scream 5 trouvent un moyen d’y arriver.

« Oui, oui, je suis disponible, oui, oui! » Lillard a dit à TooFab. « Il n’y a personne qui ne voudrait pas revenir et reprendre un rôle qu’il avait à faire quand il était garçon et être capable de faire quelque chose de différent car un homme serait excitant. Vous n’avez tout simplement pas souvent cette opportunité. «

Quel est le statut de Pirates des Caraïbes 6? Producteur Jerry Bruckheimer a récemment expliqué que les scénaristes «travaillaient sur un brouillon en ce moment», et il espère que Disney aimera ce qu’ils trouveront. « Nous y travaillons depuis un petit moment », a-t-il déclaré. Quant à savoir si Johnny Depp sera de retour pour reprendre son rôle de capitaine Jack Sparrow, Bruckheimer prétend qu’ils ne l’ont pas encore compris. « Celui que nous développons en ce moment, nous ne savons pas exactement quel sera le rôle de Johnny. Donc, nous allons devoir voir. «

Terminons avec quelques histoires de remake, parce que… eh bien, parce que nous n’avons pas de colonne intitulée «Remake Bits», OK? Tout d’abord, Deadline rapporte qu’un remake de la comédie de 1991 Ne dites pas à maman que la gardienne est morte est en préparation, et la nouvelle version sera «un récit actuel centré sur une famille noire». Chuck Hayward (Chers Blancs) écrit le script, et Billie Woodruff (Mon chéri, Salon de beauté) est attaché à diriger.

Et enfin, réalisateur Nancy Meyers a pris à Instagram pour taquiner certains entrants Piège parentnouvelles liées. Si ce n’est pas une suite, il s’agit peut-être simplement d’une réunion de Zoom avec sa distribution … mais peut-être, peut-être, cela a à voir avec le remake potentiel de Disney, longtemps rumeur.

