Impossible 7, 8 – Angela Bassett revient pour les derniers films

Ajouter Angela Bassett à ceux qui reviennent dans la franchise de super-espions à succès Mission impossible. L’actrice a confirmé son statut pour les septième et huitième films écrits et réalisés par Christopher McQuarrie, selon Comingsoon.net. Elle fera partie de la distribution des étoiles de retour qui comprend déjà une star Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby, et Ving Rhames, le seul acteur qui est apparu dans toutes les tranches précédentes. Czerny marque son retour dans la franchise depuis le Brian De Palma-directé 1996 original comme Eugene Kittridge. Les nouveautés du casting sont Hayley Atwell (Agent Carter), Sean Whigham (Joker), Pom Klementieff (Les gardiens de la galaxie Vol. 2), et Esai Morales (Comment échapper au meurtre), qui a remplacé Nicolas Hoult dans le rôle d’antagoniste.

Basé sur la télévision du même nom créée par Bruce Geller en 1966, Mission impossible est devenu un véhicule pour Cruise, générant plus de 3,5 milliards de dollars dans le monde au box-office à travers six films. Suivant III en 2006, la franchise a abandonné les chiffres des trois films suivants Protocole fantôme (2011), Nation voyou (2015), et Tomber (2018). Chacun faisant plus que le précédent, avec Tomber établissant un record de franchise à 787 millions de dollars dans le monde. La pandémie COVID-19 a retardé le tournage des septième et huitième films qui devaient être consécutifs pour réduire les coûts de Paramount Pictures. Mission: impossible 7 devrait sortir le 19 novembre 2021, tandis que 8 le 4 novembre 2022. Bassett, qui joue Erika Sloane dans la franchise, joue actuellement dans 9-1-1 sur FOX. L’actrice nominée aux Oscars est également dans le prochain film d’animation Âme pour Disney / Pixar, qui arrive à Disney + le 25 décembre et a terminé le tournage sur Milkshake à la poudre pour STX Entertainment, prévu pour une sortie 2021.

