Impetigore Will Be Indonesia’s Academy Awards Soumission – / Film

Impétigore, un film d’horreur sauvage et sanglant de Joko Anwar, Directeur de Les esclaves de Satan, pourrait être dirigé vers les Oscars. Anwar lui-même a annoncé sur les réseaux sociaux que le film, qui est diffusé exclusivement sur Shudder, est la soumission officielle de l’Indonésie pour la 93e cérémonie des Oscars. Est-ce que ça veut dire ça volonté être nominé? Non. En fait, je ne peux pas imaginer que l’Académie donne une image juste au film. Mais c’est toujours merveilleux de savoir qu’une photo de genre aussi audacieuse et originale est soumise.

Impetigore (Perempuan Tanah Jahanam) est la soumission officielle de l’Indonésie pour les 93e ACADEMY AWARDS. pic.twitter.com/ud7KTVUKsL – Joko Anwar (@jokoanwar) 10 novembre 2020

Impétigore n’est pas votre film Oscar typique. Dans le film d’horreur de Joko Anwar, «Après avoir survécu à une tentative de meurtre dans la ville, Maya, une jeune femme malchanceuse, apprend qu’elle pourrait hériter d’une maison dans son village ancestral. Avec son amie Dini, Maya retourne dans le village de sa naissance, ignorant que la communauté là-bas a essayé de la localiser et de la tuer pour éliminer la malédiction qui sévit dans le village depuis des années. Alors qu’elle commence à découvrir la réalité compliquée de son passé, Maya se retrouve dans un combat pour sa vie.

Les résultats sont élégants et souvent assez sanglants, et chaque fois que je pense aux membres étouffés de l’Académie qui regardent ça, je ne peux m’empêcher de sourire. Dans le message Twitter ci-dessus, Anwar lui-même confirme que le film est la soumission de films en langue étrangère indonésienne pour la 93e cérémonie des Oscars. Cela en fait en fait le deuxième original de Shudder à être considéré pour la gloire des Oscars, comme Jayro Bustamante La Llorona (à ne pas confondre avec le film Conjuring Universe La malédiction de La Llorona), un autre film exclusif au service de streaming d’horreur, a récemment été nommé comme soumission aux Oscars du Guatemala.

je préfère Les esclaves de Satan à Impétigore, mais je reste heureux qu’un film de genre soit reconnu pour une récompense. « Impétigore est ma lettre d’amour aux films d’horreur avec lesquels j’ai grandi, aux slashers, aux histoires de fantômes, enveloppés dans un drame familial tragique qui ressemble à ma famille », a déclaré Anwar dans un communiqué lorsque Shudder a acheté le film. Dans les documents de presse du projet, le scénariste-réalisateur a ajouté:

«Quand j’avais six ans, mon frère m’a dit que le cuir utilisé pour fabriquer des marionnettes d’ombre était de la peau humaine. Cela m’a hanté tout au long de mon enfance. Peut-être m’a-t-il dit ce mensonge parce qu’il savait que j’aimais regarder des films d’horreur depuis que je suis tout petit. J’ai donc fait ce film Impetigore comme une lettre d’amour aux films d’horreur avec lesquels j’ai grandi. J’espère que les gens pourront en profiter autant que j’aimais avoir peur quand j’étais enfant.

Encore une fois: je doute que l’Académie volonté désigner Impétigore, mais nous pouvons tous espérer le meilleur.

