Imperator: la refonte de l’interface utilisateur de Rome met davantage le jeu à portée de main

Comme nous l’avons signalé, Imperator: le prochain patch majeur de Rome, Marius 2.0, va inclure une refonte de l’interface utilisateur maladroite du grand jeu de stratégie. Le concepteur de Paradox UX, Jiroro, a publié un nouveau journal de développement sur les travaux en cours sur le système de menus, ainsi que plusieurs captures d’écran de l’interface utilisateur en cours.

La refonte à venir ne consiste pas seulement à rafraîchir les visuels des menus; bien qu’il le fasse définitivement, en leur donnant un aspect plus propre et moins encombré. Cela ajoute également des fonctionnalités bienvenues à plusieurs systèmes, mettant plus de ce que vous voulez faire dans des endroits pratiques et sensés.

Par exemple, avec la version Marius 2.0 de l’interface utilisateur, vous pourrez annuler ou détruire des bâtiments dans l’outil Macro Builder, simplement en cliquant avec le bouton droit sur le territoire en mode Macro Builder. Ce sera une aubaine pour les joueurs qui aiment faire un peu de conquête (et qui ne le fait pas?), Car cela éliminera le processus fastidieux consistant à cliquer sur chaque colonie individuelle pour trouver les bâtiments obsolètes que vous venez de reprendre et de remplacer les avec de nouveaux.

Jiroro a également fourni un nouvel aperçu du panneau Aperçu de la nation. En plus de son nouveau look, ce menu offrira également la possibilité d’activer et de désactiver des alertes nationales spécifiques. Si vous souhaitez ne plus recevoir de notifications concernant l’adoption du Panthéon cananéen, décochez simplement cette case dans l’onglet Présentation.

Nous savons que le lundi est un jour très attendu pour vous, citoyens. 👉Pas besoin d’attendre plus longtemps: notre dernier DD est sorti! 🎉 Jetez un œil à la partie 2 de la refonte de l’interface utilisateur! Https: //t.co/h5PtjhHrTg pic.twitter.com/y2DTe62tmS – Imperator (@gameimperator) 2 novembre 2020

L’onglet Gestion a été divisé en deux sous-onglets: un qui vous donne une liste de vos provinces et un autre qui les regroupe par gouvernorat. Jiroro dit qu’elle et son équipe «explorent toujours ce que ça fait» avec les deux vues disponibles.

Enfin, Jiroro a fourni quelques aperçus de la vue Religion rafraîchie, qui comprendra de nouveaux arrière-plans pour les lieux saints qui changent en fonction de leur niveau. Cette fenêtre aura également plus d’espace pour le texte d’ambiance pour des choses comme les trésors et les divinités, et donc dans l’ensemble, le panneau Religion devrait se sentir beaucoup plus vivant une fois Marius 2.0 arrivé.

Le journal de développement d’aujourd’hui fait suite au premier article de Jiroro sur la refonte de l’interface utilisateur, qui explique une partie du raisonnement derrière la mise à jour et les concepts qui sous-tendent les objectifs de l’équipe. Elle a également taquiné quelques changements à venir dans le combat naval, dont nous espérons en savoir plus bientôt.

Pendant que vous attendez, vous pouvez essayer certains des meilleurs mods Imperator: Rome que nous avons utilement rassemblés pour votre séjour dans la Rome classique.

