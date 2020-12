Immortals Fenyx Rising temps de sortie confirmés – voici quand vous pouvez jouer

Immortals Fenyx Rising, l’hybride d’Ubisoft qui change de nom, Assassin’s Creed et The Legend of Zelda: Breath of the Wild, devrait enfin être lancé dans quelques heures. Les préchargements sont maintenant en ligne, et si vous recherchez des temps de sortie précis pour Immortals Fenyx Rising, Ubisoft les a fournis. Donc, si vous cherchez à plonger le plus tôt possible, voici à quoi vous attendre.

Sur Ubisoft Connect, le client PC récemment renommé de l’éditeur, Immortals Fenyx Rising aura une version glissante par région. En Europe, vous pourrez commencer à jouer le 3 décembre à 5h00 GMT. En Amérique du Nord, le jeu sera débloqué le 3 décembre à 7h00 PST / 10h00 EST. Sur Epic Games Store, il y a une seule heure de sortie mondiale: le 3 décembre à 8h00 PST / 11h00 EST / 16h00 GMT.

Pour nos amis sur Xbox et PlayStation, c’est beaucoup moins déroutant. Sur Xbox One, Series S et X, PS4 et PS5, Immortals Fenyx Rising se débloquera à minuit dans votre fuseau horaire local. Sur Switch, Immortals se déverrouille à minuit PST / 3:00 EST / 8:00 GMT.

Si vous êtes sur la clôture des dernières nouvelles d’Ubisoft, consultez notre revue Immortals Fenyx Rising. La version courte, comme Iain le compte: «Le dernier monde ouvert d’Ubisoft est un plaisir constant à explorer, même si son histoire peine parfois à jongler avec son humour et ses objectifs thématiques.» (Vous devrez cependant cliquer sur le lien pour voir le score. J’ai des factures à payer.)

