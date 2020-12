Immortals Fenyx Rising Review – Souffle des dieux (PS5)

Les comparaisons avec La légende de Zelda: le souffle de la nature sont absolument incontournables avec Immortels Fenyx Rising. C’est un bac à sable énorme et magnifique qui vous permet d’aller n’importe où et de tout faire. Ses puzzles rappellent le titre bien-aimé de Nintendo. Ses visuels semblent s’inspirer d’un mélange de Souffle de la nature et Disney Animation. Il y a même des références effrontées dans le jeu lui-même qui se moquent de BotW’s armes cassables, donc Immortels est clairement conscient de ses influences.

Immortels emprunt flagrant et flagrant de Souffle de la nature le plan général est en fait une force immense. Les éléments fonctionnent simplement ensemble en harmonie, s’inscrivant dans les thèmes de la mythologie grecque et le sentiment de liberté que les développeurs voulaient transmettre. Et cela aide à libérer Ubisoft de cet idéal rigide de ce qu’est un jeu Ubisoft en monde ouvert, une ornière dans laquelle l’éditeur est tombé il y a quelques années et a eu du mal à se libérer.

Immortals Fenyx Rising Review – Tout est grec pour moi

Immortels se concentre si profondément sur la mythologie grecque, que même ceux qui ont une connaissance décente de la hiérarchie et des légendes des dieux (et des monstres) trouveront sans aucun doute de nouvelles histoires et des éléments dispersés dans le monde entier. Fenyx est un mortel, le personnage du joueur (avec des options de personnalisation limitées) qui est le seul héros capable de sauver à la fois le royaume des dieux et le monde des mortels. Sans elle (ou lui), l’existence telle que nous la connaissons est vouée à l’échec.

L’ensemble du jeu est une histoire racontée par Prométhée à Zeus, une narration qui s’intègre si merveilleusement à chaque instant du jeu que je ne pouvais pas attendre d’en entendre davantage sur leurs plaisanteries. Ubisoft a tâtonné le récit dans le passé lorsque l’élément de linéarité est supprimé (Far Cry 5 vient immédiatement à l’esprit), mais cette narration et cette narration à travers Zeus et Prométhée sont parfaitement intégrées à tout ce que vous faites, racontant non seulement l’histoire de Fenyx, mais creusant dans certains des recoins les plus sombres de la mythologie grecque. C’est une configuration brillante car ce mortel est soudainement plongé dans ce monde autrefois considéré comme une légende.

Son adhésion aux mythes et légendes grecques est également facilitée par les orthographes et les prononciations grecques traditionnelles des personnes et des lieux – Héraclès au lieu d’Hercule, Ikaros à la place d’Icare, Olympos contre Olympus, etc. – et la narration attire même l’attention sur cet élément de authenticité. À un moment donné, Zeus critique Prométhée pour sa prononciation de «Herakles», ce à quoi Prométhée souligne que c’est ainsi que cela se dit.

Des moments comme celui-ci soulignent les plaisanteries naturelles qui composent la comédie tout au long Immortels. Il se sent rarement forcé, au lieu d’être livré nativement avec des remarques idiotes et spirituelles dans la conversation. Immortels n’a aucun problème à ne pas se prendre trop au sérieux – après tout, les dieux d’Olympos ne le font pas – mais on n’a jamais l’impression d’essayer d’être drôle. Les personnages sont simplement qui ils sont, et les interactions qui se déroulent entre eux sont souvent humoristiques et enjouées, malgré la nature sombre et tordue d’une grande partie de la mythologie grecque.

Immortal Fenyx Rising Review – Il a des couches

Immortels commence avec Fenyx échoué sur le rivage d’une île mystérieuse, tous les autres mortels se sont transformés en pierre, et pas beaucoup d’indications sur ce que vous devez faire. Un bref segment de didacticiel accorde à Fenyx certains outils des dieux qui améliorent leurs capacités au combat et leur capacité à traverser l’environnement. Il vous présente également cette terre mythologique, l’île de Deidalos, et vous propose quelques points d’intérêt et un objectif général. Et puis ça vous libère.

Cet immense sentiment de liberté est à la fois intimidant et exaltant. Immortels ne vous empêche jamais vraiment d’errer dans des endroits que vous ne devriez peut-être pas être, et si vous pouvez trouver comment surmonter les défis intérieurs, plus de pouvoir pour vous. Je suis entré dans un coffre-fort de Tartaros (similaire aux donjons ou temples de Breath of the Wild), et malgré un avertissement selon lequel je ne possédais pas le bon pouvoir divin pour obtenir le coffre alternatif, j’ai réussi à tout obtenir dans le coffre-fort grâce à une utilisation intelligente de l’environnement et les pouvoirs que j’avais à ma disposition. Honnêtement, je ne suis même pas sûr de la puissance divine dont j’aurais eu besoin. Les énigmes sont tellement naturellement intégrées que si vous les résolvez par «d’autres» moyens, vous n’aurez jamais vraiment l’impression de l’avoir «mal». Vous venez de le faire.

Immortels ne colle pas à une structure rigide et, d’une certaine manière, vous encourage presque à «casser» le jeu et à terminer des énigmes et des rencontres d’une manière qui n’était peut-être pas si directe. Dans un casse-tête, j’avais besoin d’un bloc de plus pour alourdir une plaque de pression, mais je n’ai pas pu le trouver pendant toute ma vie (j’ai découvert où il se trouvait plus tard). Marre, je me suis plutôt éloigné, j’ai abattu un arbre, j’ai attrapé la bûche et l’ai ramenée dans la zone du puzzle pour alourdir l’assiette et terminer le puzzle. Plus tard, j’ai même débloqué la possibilité de créer une copie en pierre de moi-même, quelque chose qui peut être utilisé comme leurre au combat ou comme poids pour ces plaques.

Plus je jouais Immortels, plus j’en découvrais et plus j’étais capable de faire. Un moment «aha» dans un puzzle a révélé une solution potentielle à un autre avec lequel j’avais eu des difficultés ailleurs. Trébucher sur certaines quêtes a débloqué des capacités spécifiques qui ont changé plusieurs éléments sur ma façon de jouer. Peut-être que j’obtiens une régénération plus rapide des flèches qui incite davantage à utiliser l’arc au combat. Peut-être que je débloque des capacités aériennes qui non seulement m’aident à me déplacer plus facilement, mais aussi à mener des combats dans le ciel. Tout au long de Immortels, le jeu a constamment évolué de la façon dont je me suis engagé avec lui, ce qui a contribué à maintenir l’exploration et la découverte fraîches.

Et pourtant, malgré toute sa découvrabilité, il existe un niveau de guidage suffisant dans Immortels ainsi que. J’ai personnellement rebondi sur Souffle de la nature parce que c’était aussi forme libre parfois, aussi ambigu. Immortels, dans un petit contraste, offre au moins un cadre pour ceux qui sont intimidés par les grands jeux en monde ouvert. Il existe un système de guidage qui vous fera parcourir l’île et au moins vous offrira des suggestions sur la prochaine approche. Et si vous vous retrouvez guidé par un pilier de lumière au loin mettant en évidence un coffre verrouillé par un puzzle? Eh bien, plus de pouvoir pour toi. Cela garantit qu’aucune partie de deux personnes ne sera jamais vraiment la même que vous parcourez l’île en gagnant la faveur des dieux.

S’il y a une frustration (quoique mineure), c’est que la mobilité me semble un tout petit peu lente et encombrante, même après avoir acquis d’autres capacités qui facilitent la traversée. L’escalade des murs est douloureusement lente, et même après avoir acquis la capacité de sauter sur les murs en grimpant, l’animation qui joue le fait toujours se sentir accablée, dans la mesure où j’évite de grimper si je peux. La vitesse de fonctionnement par défaut pourrait également être augmentée même d’une petite quantité. C’est un petit pinaillage, mais avec un monde ouvert aussi massif, je souhaitais constamment pouvoir me déplacer un peu plus vite.

La version PS5 de Immortels tire parti des fonctionnalités uniques de la console avec le DualSense fournissant à la fois un retour haptique et une fonctionnalité de déclenchement adaptatif. Ce n’est pas aussi fort que quelque chose comme Salle de jeux d’Astro, mais c’est l’une des meilleures implémentations tierces du nouveau contrôleur. Il possède également à la fois un mode performance et un mode fidélité, entre lesquels j’ai eu du mal. Un 60 fps lisse et beurré est incroyable, mais le monde du jeu apparaît vraiment avec le mode fidélité, avec ce qui semble être un éclairage amélioré et des détails de texture. Des jeux comme celui-ci montrent que cette génération va demander des décisions difficiles si ce sont les types de différences que nous obtenons dans ces modes.

Global, Immortels Fenyx Rising est une rupture surprenante avec le tarif traditionnel du monde ouvert d’Ubisoft, faisant peut-être allusion à de nouvelles libertés créatives que nous espérons voir se développer à l’avenir. Cribbing Souffle de la nature est une force même si Immortels itère et prend sa propre tournure. Et la plongée profonde dans la mythologie grecque finit par être une fondation fascinante sur les épaules de laquelle repose toute la prémisse. Dès la première magnifique glisse sur l’île d’Or, Immortels Fenyx Rising est un régal inoubliable qui m’a surpris plus que je ne le pensais.

Code de revue Immortals Fenyx Rising fourni par l’éditeur. Évalué sur PS5. Pour plus d’informations, veuillez lire notre politique de révision.