Immortals Fenyx Rising – Les plans post-lancement dévoilés

Ubisoft a aujourd’hui des plans post-lancement pour Immortels Fenyx Rising présenté en décembre pour la génération actuelle et nouvelle. En plus des événements gratuits en jeu, vous pouvez vous attendre à des défis de donjon hebdomadaires et à des quêtes quotidiennes.

Ubisoft prépare également un Season Pass qui invite les joueurs à s’immerger dans de nouveaux mondes, à rencontrer de nouveaux héros et à explorer de nouveaux éléments de gameplay. Les détenteurs du Season Pass recevront également la mission bonus «When the Roads Gets Rocky» qui commence avec le lancement de Immortels Fenyx Rising Sera disponible.

Le Season Pass comprend également trois DLC d’histoire qui promettent en détail ce qui suit:

Un nouveau dieu – Dans cette aventure, Fenyx visite le siège des dieux et doit passer le test des Olympiens. Les joueurs maîtrisent les voûtes construites, magnifiquement conçues et stimulant par les dieux pour entrer dans le cercle intérieur du panthéon.

Mythes de l'Empire d'Orient – Basé sur la mythologie chinoise, un nouveau héros est introduit dans le 2ème épisode, Ku. Ce nouveau héros se lance dans un voyage pour sauver les mortels dans une nouvelle terre mystique à la frontière entre le ciel et la terre.

Les dieux perdus – Le troisième et dernier épisode présente un gameplay descendant, de nouveaux combats et un nouveau héros, Ash. Ce nouveau héros choisi par Fenyx pour ramener les dieux perdus. L'épisode se déroule sur une nouvelle île mystérieuse où les joueurs doivent explorer des zones inspirées par les dieux perdus afin de remettre le monde en équilibre.

Immortels Fenyx Rising sortira le 3 décembre 2020.