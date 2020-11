Immortals Fenyx Rising – Lancement de l’extension Twitch de Monster Hunt

Quelques jours seulement après la sortie de Immortels Fenyx Rising L’extension Monster Hunting Twitch arrive cette semaine.

Dans la première extension, qui sortira le 14 décembre, vous devrez attraper des monstres et accomplir des missions pour débloquer des récompenses épiques. Plus vous collectionnez de monstres, plus la récompense est grande, bien sûr.

L’extension Monster Hunt Twitch est un événement limité dans le temps, vous devriez donc commencer immédiatement si disponible.

Immortels Fenyx une nouvelle marque passionnante qui propulse les aventures mythologiques vers de nouveaux sommets. Les joueurs se glissent dans le rôle de Fenyx, un demi-dieu ailé en mission pour sauver les dieux grecs et leur patrie d’une sombre malédiction. Les joueurs apprennent les pouvoirs légendaires des dieux, doivent surmonter des épreuves héroïques et affronter de puissantes bêtes mythologiques pour finalement affronter Typhon, le titan le plus meurtrier de la mythologie grecque.

Immortels Fenyx Rising sortira le 4 décembre 2020.