Immortals Fenyx Rising DLC ​​explorera la mythologie chinoise et les arts martiaux

Tout ce que nous avons vu sur Immortals Fenyx Rising jusqu’à présent a suggéré que le jeu du monde ouvert se déroule dans un contexte fantaisiste de la mythologie grecque, mais il s’avère que son monde est assez grand pour de nombreux panthéons. Ubisoft a partagé des détails sur le contenu post-lancement à venir dans Immortals Fenyx Rising, et il comprend trois aventures supplémentaires qui introduisent de nouvelles terres à visiter, de nouveaux systèmes de combat et de nouveaux dieux à rencontrer.

Il y a trois DLC narratifs prévus pour Immortals Fenyx Rising, dit Ubisoft. Un nouveau dieu implique un voyage au palais de l’Olympe lui-même, où résident les dieux de la Grèce antique. Là, vous devrez naviguer et déverrouiller des coffres «magnifiquement conçus et stimulants» conçus par les divinités afin de pouvoir enfin rejoindre les rangs du Cercle Intérieur du Panthéon.

Myths of the Eastern Realm voyage vers «une nouvelle terre à la frontière du Ciel et de la Terre» et présente un nouveau héros nommé Ku. En tant que Ku, vous aurez un tout nouveau style de combat inspiré des arts martiaux chinois en explorant le monde de la mythologie chinoise. Cela signifiera également de nouveaux ennemis et monstres à vaincre.

Enfin, dans The Last Gods, Ubisoft dit que vous pouvez vous attendre à trouver un nouveau gameplay descendant, ainsi qu’un nouveau combat de «bagarreurs» et un nouveau héros nommé Ash. Cet épisode se déroule sur une nouvelle île, avec des régions distinctes inspirées par chacun des mystérieux dieux perdus.

Le Season Pass comprend une mission bonus supplémentaire avec Hermes appelée When the Road Gets Rocky. Tous les joueurs, avec ou sans passe de saison, pourront participer à des mises à jour de contenu gratuites en continu telles que des quêtes quotidiennes et hebdomadaires, des concours communautaires, des défis de coffre-fort et des cosmétiques.

Tous ces DLC d’histoire seront inclus dans le Season Pass Immortals Fenyx Rising, qui est lui-même inclus dans l’édition or du jeu. Vous pourrez également acheter chaque épisode séparément.

Consultez la configuration système requise pour Immortals Fenyx Rising PC pour vous assurer que vous êtes prêt à partir lorsque la date de sortie des Immortals Fenyx Rising arrive – elle arrive bientôt.

