Immortals Fenyx Rising – Bande-annonce de lancement et premières évaluations de test

Avec Immortels Fenyx Rising Ubisoft a réalisé un véritable succès surprise après le début du projet sous le nom de Gods and Monsters et a finalement été complètement reconstruit. La bande-annonce de lancement et les premières évaluations de test promettent beaucoup.

Immortels Fenyx Rising offre une expérience de jeu passionnante pour tous les héros et ceux qui veulent le devenir. Il propose une action dynamique, des combats aériens et au corps à corps rapides et des histoires inspirées de la mythologie grecque. Les joueurs affrontent d’énormes créatures telles que les cyclopes, les minotaures et la méduse.

Avec l’aide de l’épée d’Achille, de l’arc d’Ulysse et des ailes de Daidalos, les joueurs s’élanceront dans les airs et affronteront des créatures. En plus des batailles, la logique et la stratégie sont mises à l’épreuve à travers des énigmes, des petites énigmes environnementales aux chambres épiques du Tartare..

Premières évaluations de test

Même dans les premiers avis internationaux Immortels Fenyx Rising battez bien, que nous résumons brièvement ici:

Marooners Rock – 9,1 / 10

TSA – 8/10

GameRevolution – 3/5

GameHeadquarters – 8/10

TechStomper – 3,8 / 5

GosuNoob – 8/10

Incliné – 4/5

IGN – 7/10

Câble lié – 8,8 / 10

Cendres de grandeur – 95/100

GameSpot – 7/10

GamePro.de – 87/100

Immortels Fenyx Rising sera officiellement publié le 4 décembre 2020.