Immobilier : Pas de fluctuation des taux immobilier après la crise sanitaire

Comme bon nombre de secteurs en France, le domaine de l’immobilier est aussi durement touché par la crise sanitaire.

Et si pendant un certain temps, le spectre d’un effondrement de la valeur de la pierre a plané sur le marché, actuellement on en est loin selon les experts. Les taux de crédit immobilier s’en trouvent aussi stabilisé. Car oui, la pandémie de Covd-19 laissera des traces importantes dans les finances de la France. Voici pourquoi.

Une situation pas si catastrophique que cela

Selon Alain Trannoy, Directeur d’étude à l’école des hautes études en sciences sociales (EHESS), la crise sanitaire a effectivement eu des impacts sur le secteur du crédit immobilier. La preuve la plus évidente c’est la baisse des transactions, pouvant aller jusqu’à 850 000 par an, et une baisse de prix de 4 à 5% dans les régions et allant même jusqu’à 10% à Paris.

« En province, leur chute ne devrait pas dépasser 4 ou 5%. A Paris, en revanche, leur recul pourrait être plus marqué. D’abord, parce que beaucoup d’acheteurs potentiels auront pris une claque en Bourse, et qu’ils devront attendre de se refaire pour pouvoir investir dans la capitale. Et puis parce que la clientèle internationale, qui tirait le marché à la hausse, surtout depuis le Brexit, mettra sans doute un peu de temps à revenir. Du coup, les beaux biens parisiens pourraient lâcher jusqu’à 10%. Cela dit, si l’on découvre un médicament qui marche, les Bourses pourront rapidement retrouver leurs niveaux d’avant la crise, d’ici un an peut-être, et les prix immobiliers se rapprocheront de leur niveau actuel» rapporte –il durant une interview sur capital.fr.

Comment évoluera le marché immobilier❓

Les prévisions selon Alain Trannoy, l’un des meilleurs experts de la question 👉 https://t.co/Tm1XL9j19O#immobilier #investissementimmobilier #expertsimmobilier — Valeurs Actives (@ValeursActives) June 29, 2020

Selon lui, «Les Français seront plus pauvres. Ils auront donc moins d’argent à mettre sur la table pour acquérir un logement », poursuit-il. Mais il y a un mais: «En France en particulier, les amortisseurs sociaux, qui sont très généreux, limiteront la paupérisation de la population. […] Le versement de prestations sociales à une large échelle permettra cependant de soutenir la consommation et de faciliter la reprise en 2021. Ce sera un élément clé pour l’évolution du marché immobilier.»

Une valeur refuge stable, le grand avantage de la pierre

La pierre dispose d’une marge de valeur de sécurité importante pour rassurer les acheteurs et les vendeurs. Notre expert estime aussi qu’il y a un risque que le marché soit divisé en deux si les vendeurs enlèvent en très grands nombres leurs biens de la vente. La valeur de la pierre demeure donc une sureté, même dans le cas d’une crise financière estime Alain Trannoy. À lui d’ajouter : « Grâce à sa valeur refuge, la pierre peut résister aux pires scénarios. Mais uniquement «pour les propriétés dont on pense qu’elles possèdent une valeur quasi éternelle, comme les beaux appartements haussmanniens et les belles demeures bien situées. »