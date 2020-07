Immobile marque un tour du chapeau et s’approche du record d’une saison

in

Un tour du chapeau a permis à Ciro Immobile de dépasser trois buts après avoir dépassé le record d’une saison de Gonzalo Higuain en Serie A avec deux matches à jouer. Immobile a inscrit deux pénalités et a également marqué un but magnifique lors de la victoire 5-1 de la Lazio à Hellas Verona dimanche. Il compte désormais 34 buts en 34 matches – quatre de plus que Cristiano Ronaldo au sommet du classement des scores de la ligue italienne.

Higuain a marqué 36 pour Naples en 2015-16. Le deuxième but d’Immobile de la nuit était une chose de beauté: mis en place par Jordan Lukaku sur le flanc gauche, il a bouclé un tir dans le coin supérieur le plus éloigné. La Lazio est passée à égalité de points avec la troisième place, Atalanta, à un point de l’Inter Milan.

La Juventus, qui compte cinq points d’avance sur la Lazio, peut décrocher un neuvième titre consécutif record avec une victoire sur la Sampdoria plus tard dimanche.

AUTRES RÉSULTATS

La Roma a augmenté son emprise sur la cinquième place en battant la Fiorentina 2-1 avec deux pénalités de Jordan Veretout. L’Udinese a gagné 1-0 à Cagliari et a obtenu une 26e saison consécutive dans l’élite. Lecce est resté dans la zone de relégation après avoir concédé un décideur du temps d’arrêt de Musa Barrow dans une défaite 3-2 à Bologne.

De plus, Torino a été tenu 1-1 à Spal, déjà relégué.

