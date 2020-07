Imax annonce une baisse de son chiffre d’affaires de 92% et une perte de 26 millions de dollars au deuxième trimestre

COSRX Advanced Snail 92 All in one Cream 100ml

Un hydratant nourrissant.C'est un soin enrichi en escargot; la bave en moins. La crme Advanced Snail 92 All In One contient du filtrat de scrtion d'escargot; un merveilleux ingrdient KBeauty qui aide protger la peau contre la perte d'hydratation; tout en la nourrissant intensment et en amliorant son lasticit.