Imanol Arias et Ana Duato, jugés avec demande de 30 ans de prison

La justice progresse lentement mais inexorablement. En juin 2019, il a été appris que le tribunal national jugerait Imanol Arias et Ana Duato pour un délit fiscal présumé en cachant leurs mouvements au Trésor par le biais d’un réseau de sociétés instrumentales. Le juge Ismael Moreno a ensuite appelé les deux protagonistes de « Cuéntame COMMENT CELA S’EST PASSE » ainsi que 29 autres travailleurs et clients du bureau des impôts de Fernando Peña.

Ana Duato et Imanol Arias, impliquées dans l’affaire Nummaria

Près d’un an plus tard, la Cour nationale a rendu une ordonnance d’ouverture d’un procès oral le 11 juin contre ces 31 personnes, selon El Confidencial. Cela signifie que Arias et Duato doivent siéger devant le juge. Jusqu’à présent, les acteurs n’ont pas cherché à obtenir un accord en accord avec le parquet anti-corruption et le procureur de la République, ce qui empêcherait son entrée en prison car il n’avait pas de dossier. Le juge a déposé une caution d’environ 2,5 millions de dollars chacun.

Le parquet demande 27 ans de prison et une amende de 10 millions d’euros à Imanol Arias pour crimes contre le Trésor public. Le Trésor calcule qu’Arias a fraudé 2,78 millions entre 2009 et 2015. Dans le cas d’Ana Duato, elle demande 31 ans de prison et une autre amende de 10 millions d’euros, auxquels il faut ajouter 2,4 millions supplémentaires, qu’elle estime avoir fraudé. .

Selon le procureur de l’État, Arias « a engagé les services du bureau de Nummaria afin de maintenir une structure d’entreprise artificielle dont le but était la dissimulation des revenus« de ses » revenus importants provenant de sa participation à une série télévisée « . En outre, il comprend qu ‘ » une rémunération a été fixée pour l’acteur pour un montant bien inférieur à celui facturé pour les services, sous forme de rente « , donc qu’il a utilisé la différence pour payer ses dépenses personnelles.

Collaboration avec la justice

En mars de la même année, Arias a donné un avis concis sur le processus judiciaire, confirmant son intérêt à collaborer. « Je retournerai tout l’argent et je respecterai ce qu’on me dit« , a-t-il expliqué dans des déclarations à Europa Press lorsqu’il a appris que le plaidoyer demandait 27 ans lorsqu’il considérait qu’il avait commis un délit pour chaque exercice dans lequel ils faisaient partie du réseau des sociétés instrumentales: quatre ans de peine pour chaque exercice.

Imanol Arias a déjà payé 2,33 millions de déclarations complémentaires au Trésor, qui vous permet de profiter d’une atténuation pour réduire la peine, mais après l’avoir fait avec l’enquête en cours, ne vous dispense pas d’ajouter les frais frauduleux. Le Trésor considère que Duato a fraudé 1,9 million d’euros en sept ans. Duato a également payé 708 130 euros au début des inspections.