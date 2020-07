« Imaginez à quel point il est mouillé »

Dans la nuit du lundi 13 juillet, Cristina Tárrega et Ylenia ont assisté à plusieurs appels de téléspectateurs «Animaux nocturnes» qui voulaient parler de questions liées au sexe. Les deux ont été choqués sans savoir comment réagir quand on a avoué ce qu’elle a fait en les regardant à la télévision. « J’étais déjà excitée et, en te voyant, eh bien … imagine ce que j’ai fait. Et comme il est mouillé », a-t-elle avoué..

Cristina Tárrega et Rosa, dans «Animaux nocturnes»

Cependant, le sexe continuerait d’être le thème principal, surtout quand Rosa, une autre spectatrice, a appelé pour avouer un problème qu’elle a mais avec un grand sens de l’humour: « Je me suis séparé il y a huit mois et depuis j’ai une chatte plus sèche que les taureaux de Jesulín de UbriquePour cette raison, il voulait que les présentateurs leur fassent part de certaines recommandations, mais Tárrega devait d’abord clarifier une question: « Mais qu’est-ce que votre séparation a à voir avec la sécheresse vaginale? »

« Le petit trésor raide »

Le spectateur a dit que la raison en est « parce que je ne reçois rien », auquel le présentateur lui a assuré que « vous pouvez avoir des choses avec vous-même et continuer à lubrifier. C’est la première fois que je l’entends, mais au fur et à mesure que le problème psychologique sexuel progresse, ils ont également fait ressortir de nouvelles choses et je ne l’ai pas découvert. » Ylenia a également été surprise par ce qu’elle voulait assurez-vous que vous écoutiez: « Ne l’utilisez pas et vous dites qu’il a séché? Le trésor est raide ».

Ylenia lui a rappelé qu’il y avait des lubrifiants, bien que Rosa ait reconnu avoir « mis 5 kilos de gelée de pétrole et rien ». Tárrega en est venue à penser que le téléspectateur les taquinait à cause de l’invraisemblance de ses aveux, mais j’ai fini par révéler que cela lui était arrivé depuis qu’elle « avait retiré la règle » et non pas lorsque son mari avait rompu la relation. « Personne ne sort pour faire l’amour », a déploré Rosa, qui a reçu le conseil énergique d’Ylenia: « S’il ne vient pas chez vous, vous allez le chercher, vous me comprenez? » Cependant, la réponse de l’invité n’était pas attendue, ce que je vous assure est allé le chercher « jusqu’à paiement et je ne trouve pas ». La collaboratrice a éclaté de rire et en applaudissant, elle s’est exclamée: « Brava, Rosa, vraiment! ».