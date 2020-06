Image de PS5 sur une ligne de production en usine, grande taille de console

Alors que Sony lui-même a montré un tas d’images marketing et de vidéos de la console PS5 la semaine dernière, une nouvelle image divulguée montre qu’une PlayStation 5 réelle se tient près de sa chaîne de production où les consoles sont produites. La fuite alléguée provient de ResetEra où un utilisateur a posté la photo sans aucune explication, posant simplement s’il pourrait s’agir de la première image de la ligne de production PS5 directement de l’usine. Jetez un oeil à l’image complète ci-dessous:

Si la PS5 elle-même vous semble étrange, considérez l’angle. Vu de face comme ça, il ne semble pas y avoir de courbure ou d’autres fonctionnalités dynamiques que nous avons vues dans les images et la vidéo officiellement publiées, ce qui en fait un boîtier de console beaucoup plus simple que son dévoilement initial.

Si elle est réelle, l’image nous donne notre première comparaison de taille réelle pour la PlayStation 5, qui semble être une console plutôt haute. Certaines estimations basées sur la fente du disque et le port USB indiquent qu’il pourrait mesurer environ 15 pouces. Cette taille ferait partie de son système de refroidissement unique et «somptueux», résolvant les problèmes rencontrés par les consoles précédentes tout en augmentant la puissance (et donc la chaleur) produite par la console.

Les trois employés portent chacun des gilets Sony, ce qui confirme davantage la véracité de la photo. La PlayStation 5 elle-même apparaît sous un angle que nous n’avons pas encore vu, cachant la nature dynamique et sinueuse de son design et montrant simplement la coque avant / supérieure directement. Certains utilisateurs de ResetEra ont commenté le manque de courbure de l’image, mais cela pourrait simplement être l’éclairage du masquage d’image et rendre la surface de la PS5 plate. Une analyse rapide de l’image à l’aide de Photoshop pour voir s’il y a des restes révélateurs de manipulation d’image semble montrer que l’image elle-même est au moins légitime (bien qu’officiellement, le jury soit toujours absent). Les recherches d’image sur Google ne renvoient pas non plus de résultats alternatifs dans lesquels une fausse PS5 aurait pu être « achetée ».

Les utilisateurs vérifiés sur ResetEra ont également confirmé l’authenticité de la photo, affirmant que c’est le « chef de l’ingénierie matérielle » qui détient l’une des premières consoles de production à sortir de la chaîne. Pourtant, sans source (et sans métadonnées effacées de l’image elle-même), certaines personnes ont du mal à croire que la photo est réelle.

Que ce soit réel ou non, la PlayStation 5 se prépare sans aucun doute à entrer dans la chaîne de production pour s’assurer que Sony a suffisamment d’unités prêtes à partir pour son lancement en cette fête. La vitrine du design de la semaine dernière était autant pour faire du bruit que pour devancer les fuites potentielles comme celle-ci, car de plus en plus de gens commencent à avoir un aperçu de la PS5 via sa production en usine.

Plus tôt cette année, l’architecte PS5 Mark Cerny a promis que nous obtiendrions un démontage de la console qui montrerait les composants internes de la boîte et détaillerait le système de refroidissement PS5, qui serait plutôt cher. Sony n’a pas encore décroché de prix pour la PS5, se concentrant plutôt sur la valeur.

[Via: VGC]