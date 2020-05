Image Comics Series Nailbiter devrait être la nouvelle série de films chauds

Nailbiter a commencé à sortir d’Image Comics en 2014. La série, par Josh Williamson et Mike Henderson, a couru pour 30 numéros réguliers et un spécial. Il s’est concentré sur la ville de Buckaroo, Oregon, le lieu de naissance de seize des tueurs en série les plus notoires du monde. Un tel tueur, et le dernier à être nommé et capturé, est un Edward Charles Warren, alias The Nailbiter, qui a obtenu son nom pour avoir mâché les ongles de ses victimes. La série suit un agent du FBI, et le shérif local de Buckaroo tente de capturer le Nailbiter après s’être échappé tout en ouvrant les mystères de la ville. C’est une lecture extrêmement satisfaisante et l’une des meilleures bandes dessinées d’horreur qui a frappé les racks au cours de la dernière décennie. Je dirais même que c’est l’une des meilleures horreurs de la décennie précédente, le cinéma, la télévision, n’importe quoi. Il revient même en juin avec une suite de séries.

Nailbiter pourrait emprunter la voie invoquante

Alors que la plupart diraient que l’itinéraire facile à prendre avec une propriété comme celle-ci serait une série télévisée, je dis non. Une série de films à petit budget permettrait à la justice cinématographique et permettrait à la série de respirer. Une bonne route pour Nailbiter voyager serait de marcher sur le chemin de La conjuration séries. Le premier film pourrait suivre l’histoire de Charles Warren et tisser lentement les mystères des autres tueurs de Buckaroo. Ensuite, les films dérivés peuvent chacun se concentrer sur l’histoire de la ville elle-même à travers les yeux de chaque tueur. Boom, une franchise d’horreur, est née. Fans de Slasher, thrillers, toute la communauté serait là pour le soutenir.

La réponse évidente pour les produire serait Blumhouse, car ils peuvent transformer un petit budget en profit énorme sans sacrifier la qualité. Ce serait juste excitant de voir une bande dessinée d’horreur comme Nailbiter se faire remarquer et se transformer en une histoire en direct. Le travail de personnage que Williamson a fait et les visuels créés par Henderson méritent une tonne de respect et pourraient être quelque chose de vraiment spécial sur grand écran.

