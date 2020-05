IMAGE COMICS Révisé en juin 2020

Crédit: Image Comics



COPRA # 6

ÉCRIVAIN / ARTISTE / COUVERTURE: MICHEL FIFFE

3 JUIN 56 PAGES / FC / T + / 4,99 $

NOUVELLE HISTOIRE ARC

Chefs d’Ochizon, anéantir

La saga Ochizon est à nos portes! Une épreuve de force qui pèse depuis toujours sur notre équipe est enfin là. Inclus dans ce numéro double, le monde de COPRA se développe avec le bonus, rareté épuisée Negativeland, présenté ici dans son intégralité!

RETOUR DE NAILBITER # 1

ÉCRIVAIN: JOSHUA WILLIAMSON

ARTISTE / COUVERTURE: MIKE HENDERSON

3/40 JUIN PAGES / FC / M / 3,99 $

SÉRIE PREMIÈRE

JOSHUA WILLIAMSON & MIKE HENDERSON SONT CRITIQUEMENT ACCLAMÉS DE LA SÉRIE D’HORREUR HIT!

Seize des pires tueurs en série du monde sont tous nés dans la même petite ville, mais l’agent Finch et le shérif Crane ont résolu et enterré ce mystère.

N’est-ce pas?

De violents meurtres imitateurs imitant les fameux Buckaroo Butchers ont commencé à Portland, en Oregon, et si Finch veut que les tueries cessent, il devra faire équipe avec la fille du Nailbiter lui-même.

Un tout nouveau mystère commence dans ce PREMIER NUMÉRO D’EXTRA LONGUEUR!

NOVEMBRE, VOL. II HC

ÉCRIVAIN: Matt Fraction

ARTISTE / COUVERTURE A: Elsa Charretier

3 JUIN / 80 pages / FC / M / 16,99 $

Un coup de téléphone pour obtenir de l’aide et tout l’enfer se déchaîne pour trois étrangers liés par la malchance, une tournure du destin et un pistolet dans une flaque de pluie. Au milieu d’un monde criminel dense, la vie de ces étrangers se heurte à une nuit fatidique et sanglante dans ce thriller romanesque épique de MATT FRACTION et ELSA CHARRETIER, avec des couleurs de MATT HOLLINGSWORTH et de superbes lettrages faits à la main par le dessinateur KURT ANKENY. Une nuit. Une ville. Trois femmes. NOVEMBRE.

PAUL EST MORT OGN

ÉCRIVAIN: PAOLO BARON

ARTISTE / COUVERTURE: ERNESTO CARBONETTI

3/128 PAGES / FC / T + / 16,99 $

TAILLE DE GARNITURE 6,5 x 9,5

Novembre 1966. Londres.

John Lennon ne peut pas parler. Il ne peut pas détacher ses yeux de la photo d’une voiture en flammes avec le corps de Paul McCartney à l’intérieur. Son ami n’est plus ici, ce qui signifie que les Beatles ne sont plus là non plus. Mais John veut connaître la vérité, et avec George et Ringo, il commencera à réexaminer les dernières heures de la vie de Paul.

Situé dans l’atmosphère magique des studios Abbey Road lors des séances d’écriture pour le Sgt. Pepper, PAUL IS DEAD est la version définitive de la légende de la mort de Paul McCartney.

POSTAL: DELIVERANCE # 8

ÉCRIVAIN: BRYAN HILL

ARTISTE / COUVERTURE: RAFFAELE IENCO

3/32 JUIN PAGES / FC / M / 3,99 $

L’Eden Killer s’enclenche et envahit la maison de Mark et Maggie, les surprenant et laissant derrière lui une traînée sanglante de carnage – et de mort.

REAVER # 8

ÉCRIVAIN: JUSTIN JORDAN

ARTISTE: NIKO HENRICHON

COUVERTURE: BECKY CLOONAN

3/32 JUIN PAGES / FC / M / 3,99 $

Breaker et Rekala sont sur le point de découvrir ce qui est arrivé aux enfants perdus de Haas Haaden, mais la vérité est bien pire que ce qu’ils auraient pu imaginer.

THE RIDE: BURNING DESIRE TP

HISTOIRE: DOUG WAGNER

ARTISTE: DANIEL HILLYARD, ADAM HUGHES, CULLY HAMNER, TOMM COKER, CHRIS BRUNNER, DOUG DABBS

COUVERTURE: ADAM HUGHES

3 JUIN / 144 PAGES / FC / M / 16,99 $

Après un séjour de 15 ans en prison, l’ancien détective en disgrâce Samantha Vega travaille comme videur. Mais lorsqu’elle découvre que les danseurs exotiques dont elle a la garde sont en danger, Vega doit décider si elle est prête à risquer sa liberté pour aider les gens avec nulle part ailleurs vers qui se tourner.

De l’équipe primée PLASTIC, DOUG WAGNER & DANIEL HILLYARD, et des artistes de bande dessinée acclamés ADAM HUGHES (Wonder Woman), CULLY HAMNER (Rouge), TOMM COKER (BLACK MONDAY MURDERS), CHRIS BRUNNER (Spider-Gwen), et plus encore.

Collecte THE RIDE: BURNING DESIRE # 1-5

920LONDON OGN TP

ÉCRIVAIN / ARTISTE / COUVERTURE: REMY BOYDELL

10 JUIN / 136 PAGES / FC / M / 17,99 $

2005, au nord de Londres. Une romance condamnée entre deux enfants emo. Plus que des amis, moins que des amoureux, ils essaient de faire pousser des champignons avant la fin du monde. Envoyez de l’aide.

Début de roman graphique solo par REMY BOYDELL (LE PERVERT), entièrement peint à l’aquarelle.

AVENTUREMAN # 1

ÉCRIVAIN: MATT FRACTION

ARTISTE / COUVERTURE: TERRY DODSON & RACHEL DODSON

10/64 JUIN PAGES / FC / E / 3,99 $

SÉRIE PREMIÈRE

UNE AVENTURE CATACLYSMIQUE DÉCENNIE DANS LA FABRICATION!

Dans ce premier numéro WILDLY ABORDABLE TRIPLE-LENGTH, revisitez comment la légende du plus grand héros de la pâte à papier, ADVENTUREMAN, s’est terminée par un CLIFFHANGER déchirant avec notre héros face à l’exécution à la main vile de son ultra-ennemi BARON BIZARRE à la veille de le MACABRAPOCALYPSE … ou l’a fait?!? Quatre-vingts ans après son apparente disparition, la mère célibataire Claire et son fils Adventurefan Tommy semblent être les deux seules personnes en vie qui se souviennent des passionnantes sagas ADVENTUREMAN … mais de ce souvenir brûle L’ÉTINCELLE DE LA RÉSURRECTION! O END SE TERMINE SON HISTOIRE … SON HISTOIRE COMMENCE! Cette aventure qui efface les sens, secoue la terre et éveille l’imagination et qui s’étend sur des générations vous vient de MATT FRACTION (SEX CRIMINALS, Hawkeye) et TERRY & RACHEL DODSON (RED ONE, X-Men / Fantastic Four) !!!

ANALOG, VOL. 2 TP

ÉCRIVAIN: GERRY DUGGAN

ARTISTE: DAVID O’SULLIVAN & MIKE SPICER

COUVERTURE: DAVID O’SULLIVAN

10 JUIN / 120 PAGES / FC / M / 16,99 $

Internet s’est effondré, et maintenant, c’est à des courriers armés et déterminés appelés Ledger Men de déplacer des informations sensibles dans le monde entier dans des porte-documents fermés à clé. Dans le sillage du chaos et du complot d’ANALOG, VOL. 1, un de ces Ledger Man, le sac de boxe humain qui boit dur Jack McGinnis, doit percer le mystère du retour au pouvoir de son ennemi juré et survivre à un avis de brûlure de ses vieux amis de la communauté du renseignement.

Collecte ANALOG # 6-10

RACINE AMÈRE # 8

RÉDACTEUR: DAVID F. WALKER & CHUCK BROWN

ARTISTE / COUVERTURE A: SANFORD GREENE

COUVERTURE B: CHRIS VISIONS

10/32 JUIN PAGES / FC / M / 3,99 $

Les Sangeryes se sont divisés en équipes pour faire face à diverses menaces. Pendant ce temps, Harlem est assiégé et les plans d’Ardo sont lentement révélés. Mais quel rôle Sylvester jouera-t-il et quelle part de lui-même est-il prêt à sacrifier?

LA SORCIÈRE COMPLÈTE, VOL. 1 HC

ÉCRIVAIN: Christina Z., Brian Haberlin, Warren Ellis, David Wohl, David Finch

ARTISTE: David Finch, Billy Tan, Nathan Cabrera, Marc Silvestri, Michael Turner, Tony Daniel

COUVERTURE A: Michael Turner

10 JUIN / 624 pages / FC / M / 49,99 $

L’histoire de la WITCHBLADE commence ici, alors que la policière de rue Sara Pezzini reçoit une arme mystérieuse d’une puissance incalculable et l’utilise pour affronter le sombre ventre surnaturel de New York City et l’incertitude de son propre destin. Cette première collection de la série la plus vendue créée par MARC SILVESTRI, DAVID WOHL, BRIAN HABERLIN et MICHAEL TURNER, magnifiquement rendue et soigneusement assemblée dans une magnifique couverture rigide.Collecte WITCHBLADE # 1-19, THE DARKNESS # 9 & 10 & TALES OF THE WITCHBLADE # 1 / 2–3

DÉCORUM # 2

ÉCRIVAIN: JONATHAN HICKMAN

ARTISTE / COUVERTURES A & B: MIKE HUDDLESTON

10/48 JUIN PAGES / FC / M / 3,99 $

Il existe de nombreux assassins dans l’univers connu. C’est l’histoire de la plus bien élevée.

La manière est la personnalité – la manifestation extérieure de son caractère inné et de son attitude envers la mort.

MEURS MEURS MEURS! #dix

ÉCRIVAIN: ROBERT KIRKMAN & SCOTT M. GIMPLE

ARTISTE / COUVERTURE: CHRIS BURNHAM & NATHAN FAIRBAIRN

10/28 JUIN PAGES / FC / M / 3,99 $

Le plan fou du sénateur Lipshitz pour sauver le monde se poursuit, avec des résultats désastreux … pour les hommes. Barnaby continue son sombre voyage à travers la Russie. Beaucoup, beaucoup de gens meurent aux mains de George, par l’épée de Jennifer. Cette épée est-elle magique? C’est magique, non? Ce livre continue de devenir de plus en plus étrange.

EXCELLENCE # 7

ÉCRIVAIN: BRANDON THOMAS

ARTISTE / COUVERTURE A: KHARY RANDOLPH & EMILIO LOPEZ

COUVERTURE B (VISIONS D’EXCELLENCE VARIANT): CHRIS BRUNNER & RICO RENZI

10/32 JUIN PAGES / FC / T + / 3,99 $

NOUVELLE HISTOIRE ARC

Spencer Dales a un but: abattre l’égide et libérer tout le monde sous leur protection. Cependant, avec son plus proche allié en prison et le dixième cherchant à placer Spence dans une cellule voisine, créer un avenir meilleur ne sera pas facile. Mais cela doit arriver MAINTENANT.

La série la plus sensationnelle de Skybound de 2019 revient pour rappeler aux lecteurs: l’excellence est réelle.

ICE CREAM MAN # 19

ÉCRIVAIN: W. MAXWELL PRINCE

ARTISTE / COUVERTURE A: MARTÍN MORAZZO & CHRIS O’HALLORAN

COUVERTURE B: GABRIEL WALTA

10/32 JUIN PAGES / FC / M / 3,99 $

«HAUNTING FOR BEGINNERS»

À l’intérieur: des instructions étape par étape pour devenir un meilleur fantôme. Comprend des conseils pour une apparition plus efficace; comment observer de manière invisible; méthodes d’amélioration effrayante.

Remarque: voir la section 6 pour les avertissements de sécurité.

KILLADELPHIA # 6

ÉCRIVAIN: RODNEY BARNES

ARTISTE / COUVERTURE A: JASON SHAWN ALEXANDER

COUVERTURE B: JAE LEE

10/32 JUIN PAGES / FC / M / 3,99 $

FIN DE L’HISTOIRE ARC

LES PÉCHÉS DU PÈRE, sixième partie

Dans cette conclusion palpitante de l’arc de la première histoire, le vampire nouvellement né, le détective James Sangster Sr., combat sa nature même et s’arme ainsi que ses alliés pour affronter les forces des ténèbres qui ont transformé Philadelphie en un enfer. Mais seront-ils à la hauteur du sinistre chef John Adams et de sa légion assoiffée de sang? Ou les vampires réussiront-ils à renverser la vapeur sur nos héros?

REDNECK # 27

ÉCRIVAIN: DONNY CATES

ARTISTE / COUVERTURE: LISANDRO ESTHERREN & DEE CUNNIFFE

10/32 JUIN PAGES / FC / M / 3,99 $

«TALL TALES», troisième partie

Qui était Carroña et comment est-il parvenu à contrôler Asilo Del Muerto? « TALL TALES » continue ici!

SONATA # 10

RÉDACTEUR: Â DAVID HINE & BRIAN HABERLIN

ARTISTE / COUVERTURE B: BRIAN HABERLIN & GEIRROD VAN DYKE

COUVERTURE A: JAY ANACLETO & BRIAN HABERLIN

10/32 JUIN PAGES / FC / M / 3,99 $

LA CITADELLE: LE CHAMP DES CAUCHAGES Quatrième partie

La Sonate arrive à la Citadelle, où le dernier vieux Dieu attend avec sa propre création parfaite … Kah-Lee, l’ange de la mort.

STEALTH # 2 (SUR 6)

ÉCRIVAIN: MIKE COSTA

ARTISTE: NATE BELLEGARDE & TAMRA BONVILLAIN

COUVERTURE: JASON HOWARD

10/32 JUIN PAGES / FC / T + / 3,99 $

Le légendaire justicier super puissant de Détroit, Stealth, a perdu le contrôle, plongeant la ville dans le chaos. Maintenant, Dead Hand réapparaît pour achever définitivement son ennemi de longue date.

PAYS NON DÉCOUVERT # 6

ÉCRIVAIN: SCOTT SNYDER & CHARLES SOULE

ARTISTE: GIUSEPPE CAMUNCOLI, DANIELE ORLANDINI & MATT WILSON

COUVERTURE A: GIUSEPPE CAMUNCOLI

COUVERTURE B: SEAN MURPHY

10/36 JUIN PAGES / FC / M / 3,99 $

FIN DE L’HISTOIRE ARC

« DESTINY, Sixième partie

Il est temps de quitter la zone de Destiny Man et de voir quels autres secrets les anciens États-Unis détiennent pour Charlotte Graves, son frère Daniel et le reste de l’équipe. Tous ne survivront pas, tous ne partiront pas, mais ils pourraient simplement savoir pourquoi ils ont été amenés en Amérique et le prix qui attend à la fin de leur voyage à travers le PAYS NON DÉCOUVERT!

WITCHBLADE TP VOL 03

ÉCRIVAIN: CAITLIN KITTRIDGE

ARTISTE / COUVERTURE: ROBERTA INGRANATA

10 JUIN / FC / 16,99 $

Transportés cinq ans dans le futur par l’onde de choc d’un sort raté, Alex, Ash et Majil doivent trouver un moyen de rentrer chez eux – mais le New York qu’ils connaissaient est parti, et une friche apocalyptique gouvernée par des démons se dresse entre eux et leur billet de retour au présent.Collecte WITCHBLADE # 13-18

UN HOMME PARMI YE E # 1

ÉCRIVAIN: Stephanie Phillips

ARTISTE / COUVERTURE A: Craig Cermak

COUVERTURE B: Stjepan Sejic

17/32 JUIN / FC / T + / 3,99 $

Haute aventure en haute mer à l’époque de la piraterie, alors que les hommes étaient des hommes et que les meilleurs pirates étaient … des femmes? L’écrivaine STEPHANIE PHILLIPS (Boucher de Paris, Descendante) et l’artiste CRAIG CERMAK (Red Team, Voltron) donnent vie au conte d’Anne Bonny et Mary Read alors qu’ils hissent le crâne et les os croisés, dessinent des couteaux et cherchent un trésor qui les fera légendes. À une époque où la navigation avec des femmes était considérée comme de la malchance, Anne et Mary pourraient bien être les seules personnes capables de sauver le mode de vie des pirates.

L’APRÈS REALM # 2

ÉCRIVAIN / ARTISTE / COUVERTURE A: Michael Avon Oeming

17 JUIN / 56 pages / FC / T / 5,99 $

Après que Loki ait incité Oona à le libérer de sa prison de cristal, Oona doit à son tour piéger le filou pour protéger son monde du chaos qu’elle a déclenché. Nous avons également un aperçu des plus grands royaumes en attendant son prochain voyage! Par Michael Avon Oeming, co-créateur de Powers, lauréat d’un prix Eisner.

BIRTHRIGHT # 44

ÉCRIVAIN: Joshua Williamson

ARTISTE / COUVERTURE A: Andrei Bressan, Adriano Lucas

17/32 JUIN / FC / T + / 3,99 $

The Chosen One vs the God King Lore pour le sort de deux mondes! Serait-ce la fin de Mikey Rhodes?

DEADLY CLASS, VOL. 9: MACHINE A OS TP

ÉCRIVAIN: RICK REMENDER

ARTISTE / COUVERTURE: WES CRAIG & JORDAN BOYD

17 JUIN 128 PAGES / FC / M / 16,99 $

L’examen Sophomore approche à l’approche d’une autre année dans RICK REMENDER et la série à succès de WES CRAIG.

Collecte DEADLY CLASS # 40-44

ARBRE DE FAMILLE # 6

ÉCRIVAIN: JEFF LEMIRE

ARTISTE / COUVERTURE: PHIL HESTER, ERIC GAPSTUR & RYAN CODY

17/32 JUIN PAGES / FC / M / 3,99 $

L’histoire de l’infection de Darcy par la terrible maladie de Sylvan est enfin révélée alors que, dans le présent, grand-père Judd se débat entre les mains des arboristes meurtriers.

GIDEON FALLS # 22

ÉCRIVAIN: Jeff Lemire

ARTISTE / COUVERTURE A: Andrea Sorrentino, Dave Stewart

COUVERTURE B: Jeffrey Alan Love

17/32 JUIN / FC / M / 3,99 $

GAGNANT DU PRIX EISNER 2019, MEILLEURE NOUVELLE SÉRIE «WICKED WORLDS», Première partie Après la destruction effrayante de la grange noire, nos héros se retrouvent dispersés à travers le multivers de Gideon Falls, la grange contenue! Alors qu’Angie lutte pour survivre dans une version de 1984, Clara est seule dans le vieil Ouest, le père Fred est un homme hors de propos dans le cyberpunk Gideon Falls – et où Norton a atterri est une supposition de quiconque … Et alors que ces mondes semblent tous très éloignés, le rire L’homme est toujours plus proche que vous ne le pensez!

GIDEON FALLS, VOL. 4: LE PENTOCULE TP

ÉCRIVAIN: JEFF LEMIRE

ARTISTE / COUVERTURE: ANDREA SORRENTINO & DAVE STEWART

17 JUIN / 120 PAGES / FC / M / 16,99 $

GAGNANT DU PRIX EISNER 2019, MEILLEURE NOUVELLE SÉRIE

La série d’horreur à succès continue! Après le voyage dans le temps et dans l’espace du dernier arc, Norton et Clara sont pris au piège dans la petite ville de Gideon Falls avec un psychopathe meurtrier. Pendant ce temps, Angie et le père Fred affrontent l’évêque dans la grande ville de Gideon Falls, où les secrets de la machine Pentoculus sont révélés dans toute leur splendeur. Au milieu du chaos, que se passera-t-il lorsque les laboureurs répondront enfin à l’appel du devoir?

Récupère GIDEON FALLS # 17-21

HARDCORE: RECHARGÉ # 5 (SUR 5)

ÉCRIVAIN: BRANDON THOMAS

ARTISTE: FRANCIS PORTELA & LEONARDO PACIAROTTIÂ

COUVERTURE: NIC KLEIN

17/32 JUIN PAGES / FC / M / 3,99 $

MINISERIES FINALE

HARDCORE: RELOADED atteint sa finale explosive alors que des body-jackers voyous entourent le président des États-Unis. Mais ce président a deux choses pour lui: il était un Marine, et il a l’opérateur Hardcore le plus meurtrier de la planète qui le protège!

ATTAQUE CARDIAQUE # 6

ÉCRIVAIN: SHAWN KITTELSEN

ARTISTE / COUVERTURE: ERIC ZAWADZKI & MIKE SPICER

17/32 JUIN PAGES / FC / M / 3,99 $

FIN DE L’HISTOIRE ARC

East Austin est sur le point d’exploser alors que des milliers de variantes défilent sur le mur, tandis que Charlie et Jill perdent le contrôle de leurs pouvoirs au pire moment.

LES LUDOCRATS # 2 (SUR 5)

ÉCRIVAIN: Jim Rossignol, Kieron Gillen

ARTISTE: Jeff Stokely, Tamra Bonvillain

COUVERTURE A: Jeff Stokely

17/32 JUIN / FC / M / 3,99 $

Comment pourrions-nous suivre le premier numéro surprenant de LUDOCRATS? Avec le numéro deux. Parfois, il n’est pas payant de trop penser à ces choses. Ici, il se passe des trucs d’un personnage ridicule et souvent divertissant.

MOONSHINE # 18

ÉCRIVAIN: Brian Azzarello

ARTISTE / COUVERTURE A: Eduardo Risso

17/32 JUIN / FC / M / 3,99 $

« LA PART DE L’ANGE », première partie Après le chagrin de la Nouvelle-Orléans, Lou Pirlo se retrouve à Kingsbury Run, le célèbre terrain de chasse du premier tueur en série américain. Et lorsque le célèbre G-man Eliot Ness prend le vent du soi-disant «Cleveland Torso Murderer», Lou se retrouve pris entre un rocher et un endroit dur. Pendant ce temps, Tempest se retrouve à jouer une pièce pour le vieux seigneur du crime de Lou dans la jungle fastueuse de New York.

MOONSHINE, VOL. 3: RUE LE JOUR TP

ÉCRIVAIN: Brian Azzarello

ARTISTE / COUVERTURE A: Eduardo Risso

17 JUIN / 120 pages / FC / M / 16,99 $

L’histoire du gangster surnaturel se poursuit! Delia est en quête de débarrasser Lou Pirlo de sa malédiction de loup-garou, et en cours de route, elle fait appel à deux sorcières qui viennent à un prix élevé. Lou est un homme plein de ressources, prêt à faire tout ce qu’il faut pour payer, mais quand il ne vous reste plus d’âme à vendre, de mauvaises choses vont se produire.Collects MOONSHINE # 13-17

PERSPECTIVE DE KIRKMAN & AZACETA # 46

ÉCRIVAIN: ROBERT KIRKMAN

ARTISTE / COUVERTURE: PAUL AZACETA & ELIZABETH BREITWEISER

17/32 JUIN PAGES / FC / M / 3,99 $

«LA FUSION», quatrième partie

La grande fusion continue! La vie de Megan a été bouleversée. Tout ce qu’elle a jamais connu a été changé ou enlevé … mais bientôt, tout cela finira finalement, pour le meilleur ou pour le pire.

PERDY, VOL. 2 HC

ÉCRIVAIN / ARTISTE / COUVERTURE: KICKLIY

17 JUIN / 160 PAGES / FC / M / 24,99 $

TRIM SIZE 8.125 ”x 10.875”

Perdy a désespérément besoin de sa fille pour aider à faire un casse afin de pouvoir retrouver Thee Ol ’Posse. Le problème, c’est que Pétunia ne veut rien avoir à faire avec sa mère! Elle veut juste se débarrasser de Perdy avant de découvrir que Petunia a été responsable de mettre sa propre mère à la prison de Yuma pendant 15 ans. Le fumier de cheval proverbial frappe les roues du wagon dans ce volume. Il n’y aura pas de retour en arrière.

Sexe. Langue. Et assez de violence pour faire rougir The Wild Bunch.

Dragon sauvage # 249

ÉCRIVAIN / ARTISTE / COUVERTURE A: Erik Larsen

17/32 JUIN / FC / M / 3,99 $

«LE CALME AVANT LA TEMPÊTE» Le compte à rebours de SAVAGE DRAGON # 250 se poursuit alors que, à l’insu de Malcolm Dragon, ses plus grands ennemis se sont rassemblés dans le but de l’éliminer une fois pour toutes et de prendre le contrôle de la ville de Toronto! Un excellent point de départ pour les nouveaux lecteurs de l’écrivain / artiste primé ERIK LARSEN.

TARTARE # 3

ÉCRIVAIN / COUVERTURE B: JOHNNIE NOËL

ARTISTE / COUVERTURE A: JACK T. COLE

17/32 JUIN PAGES / FC / T / 3,99 $

DATE NUIT EN ENFER

Tilde et Klinzu font face à un nouvel ennemi impossible », la menace la plus dangereuse à laquelle ils ont été confrontés jusqu’à présent. Lorsque la fumée se dissipe, tout le monde ne s’en sortira pas vivant.

Comprend un nouvel épisode de LIFE, une histoire de sauvegarde de STEPHANIE COOKE et MEGAN HUANG, exclusivement dans des numéros uniques.

ASCENDER, VOL. 2: LA MER MORTE TP

ÉCRIVAIN: Jeff Lemire

ARTISTE / COUVERTURE A: Dustin Nguyen

24 JUIN / 120 pages / FC / M / 16,99 $

La série à succès fantastique de la puissante équipe créative JEFF LEMIRE & DUSTIN NGUYEN continue! Après une tentative meurtrière de s’échapper de la planète Sampson, Andy se retrouve dans les griffes de la Milice, ce qui signifie que la mère meurtrière ne peut pas être loin derrière. Pendant ce temps, sa fille Mila a réservé un passage sur un navire piloté par nul autre que l’irascible capitaine Telsa. Et bien que les vampires puissent gouverner cette étrange galaxie, ils ne sont pas à la hauteur de Kanto, le Blood Scrapper, le chasseur de vampires le plus dur à cuire de l’univers!

FOULÉ, VOL. 2 TP

ÉCRIVAIN: Christopher Sebela

ARTISTE / COUVERTURE A: Ro Stein, Ted Brandt

24 JUIN / 160 pages / FC / T + / 16,99 $

Après avoir échappé à une tentative télévisée contre leur vie et passé deux millions de dollars dans leur campagne REAPR, Charlie et Vita abandonnent Los Angeles pour le paradis du désert Las Vegas à la recherche de réponses. Mais entre les débris humains du passé de Charlie et les secrets bien gardés de la vieille vie de Vita, la seule chose moins probable que Charlie et Vita survivent à leur campagne REAPR est qu’ils se survivent. Collectionnant le deuxième arc de la série en cours acclamée par la critique d’Eisner -écrivain à dominante CHRISTOPHER SEBELA (SHANGHAI RED, HIGH CRIMES, We (l) come Back) artistes célèbres RO STEIN & TED BRANDT (Captain Marvel), TRIONA FARRELL (Runaways, Mech Cadet Yu) et CARDINAL RAE (BINGO LOVE, ROSE) . Collecte FOULE # 7-12

DEAD BODY ROAD: MAUVAIS SANG # 1 (SUR 6)

ÉCRIVAIN: Justin Jordan

ARTISTE: Benjamin Tiesma, Mat Lopes

COUVERTURE A: Moreno Dinisio, Matteo Scalera

24/32 JUIN / FC / M / 3,99 $

Bree Hale a laissé beaucoup de choses dans sa vie. La criminalité. Les militaires. Mais elle ne peut pas laisser sa propre famille, et quand le patron du crime local frappe son frère, il n’y a rien qu’elle ne fasse pour le sauver. Absolument rien. La série d’action palpitante de Skybound revient, avec l’écrivain JUSTIN JORDAN (REAVER, LUTHER STRODE) et l’artiste BENJAMIN TIESMA livrant un récit explosif de vengeance comme vous n’en avez jamais vu auparavant!

DIE # 11

ÉCRIVAIN: Kieron Gillen

ARTISTE / COUVERTURE A: Stephanie Hans

COUVERTURE B: Ben Oliver

24/32 JUIN / FC / M / 3,99 $

«LE GRAND JEU», première partie La moitié du parti dirige un empire entier. L’autre moitié est en fuite. Ce n’est pas facile non plus. Il n’y a rien de facile dans ce jeu, surtout quand les enjeux deviennent scandaleusement réels. L’arc le plus épique de DIE commence alors qu’il signifie continuer: malproprement.

FARMHAND, VOL. 3: RACINES DE TOUT LE MAL TP

RÉDACTEUR / COUVERTURE A: Rob Guillory

ARTISTE: Rob Guillory, Taylor Wells

24 JUIN / 144 pages / FC / M / 16,99 $

Jedidiah Jenkins est un simple fermier. Mais sa culture commerciale n’est ni le maïs ni le soja. Il cultive des organes humains à guérison rapide et hautement personnalisables.Avec la graine de Jedidiah qui s’infiltre dans l’écosystème local à un rythme toujours croissant, la recherche par Jenkins d’un remède les mènera aux racines mêmes de la création de la graine. Ce qu’ils y trouveront va secouer Freetown et briser leur famille. Il n’y a pas de retour possible. Collecte FARMHAND # 11-15

MOYEN-OUEST # 17

ÉCRIVAIN: SKOTTIE YOUNG

ARTISTE / COUVERTURE: JORGE CORONA & JEAN-FRANCOIS BEAULIEU

24/32 JUIN PAGES / FC / M / 3,99 $

Même si des renforts sont arrivés, la bataille pour libérer Abel, Bobby et les autres de l’emprise de Nicolas Raider est en jeu. Au milieu du chaos, un autre front puissant s’installe.

MIRKA ANDOLFO’S MERCY # 3 (SUR 6)

ÉCRIVAIN / ARTISTE / COUVERTURE A: Mirka Andolfo

COUVERTURE B: Stjepan Sejic

24/32 JUIN / FC / M / 3,99 $

Le premier arc de l’histoire du conte gothique de MIRKA ANDOLFO touche à sa fin. Lady Hellaine trouve un intérêt amoureux… ou est-ce juste une partie de ses machinations? Qui sont les «chasseurs» impitoyables et que traquent-ils? Et quelle est leur relation avec ce qui se trouve dans les mines abandonnées?

MONSTRESS # 28

ÉCRIVAIN: Marjorie Liu

ARTISTE / COUVERTURE A: Sana Takeda

24/32 JUIN / FC / M / 3,99 $

Pris au piège dans une ville en flammes assiégée, Kippa doit survivre contre toute attente.

NOMEN OMEN # 6 (SUR 15)

ÉCRIVAIN: MARCO B. BUCCI

ARTISTE / COUVERTURE A: JACOPO CAMAGNI

COUVERTURE B: FABIO MANCINI

24/32 JUIN PAGES / FC / M / 3,99 $

NOUVELLE HISTOIRE ARC

JEU WICKED, première partie

La nouvelle histoire de MARCO B. BUCCI et de la saga du genre de JACOPO CAMAGNI s’ouvre avec éclat! L’acte de foi littéral de Becky Kumar a ouvert les portes d’un monde magique, et maintenant tout le monde à Manhattan peut voir que sa réalité n’est qu’un morceau d’une plus grande image. Est-ce la fin du Secret? De plus, la confrontation que nous attendons depuis le premier numéro: la sorcière contre le roi, avec Fer et la chasse sauvage quelque part au milieu. Oh, et qui sont ces QUATRE autres Beckys, au fait?

OBSCURITÉ EXTÉRIEURE / À MACHER # 3 (SUR 3)

ÉCRIVAIN: John Layman

ARTISTE: Afu Chan, Rob Guillory

COUVERTURE A: Afu Chan

COUVERTURE B: Rob Guillory

24/32 JUIN / FC / M / 3,99 $

Notre croisement se termine alors que les fous culinaires de CHEW et les fardes cosmiques de OUTER DARKNESS s’affrontent dans un point culminant sanglant et sanglant. Pas un redémarrage, un rêve ou une histoire imaginaire. Assistez à la toute dernière aventure de Tony Chu et de l’équipe CHEW… à spaaaaaace !!!

CRIMINELS SEXUELS # 29

ÉCRIVAIN: MATT FRACTION

ARTISTE / COUVERTURE: CHIP ZDARSKY

24/32 JUIN PAGES / FC / M / 3,99 $

LA FIN, quatrième partie

Eh bien, il est trop tard pour arrêter maintenant, gang.

SPAWN # 307

RÉDACTEUR / COUVERTURE A: TODD McFARLANE

ARTISTE: PHILIP TAN

COUVERTURE B: PHILIP TAN & TODD McFARLANE

COUVERTURE C: FRANCESCO MATTINA

COUVERTURE D (vierge): PHILIP TAN & TODD McFARLANE

PAGES DU 24 JUIN 32 / FC / T + / 2,99 $

«PROPHÉTIE DE LA MORT», deuxième partie

SPAWN comme vous ne l’avez jamais vu auparavant! L’artiste préféré des fans PHILIP TAN et le créateur de SPAWN TODD McFARLANE explorent demain une épopée. Les ramifications de la guerre de Spawn avec le ciel et l’enfer ont créé un avenir cauchemardesque…

Un avenir qui menace de détruire tout ce que Al Simmons s’est battu pour défendre.

CE SANG DU TEXAS # 1

ÉCRIVAIN: Chris Condon

ARTISTE / COUVERTURE A: Jacob Phillips

COUVERTURE B: Sean Phillips

24/32 JUIN / FC / M / 3,99 $

Le coloriste CRIMINAL et premier artiste solo JACOB PHILLIPS et l’écrivain CHRIS CONDON entrent en scène avec une toute nouvelle série en cours! Comme Paris, au Texas, frappé par No Country for Old Men, cette série policière néo-occidentale mature démarre lorsque la recherche d’une casserole mène à une confrontation sombre et tendue à l’occasion du 70e anniversaire du shérif Joe Bob Coates.