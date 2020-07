Le festival de Marenostrum devait avoir lieu le dimanche 12 juillet à Fuengirola. Cependant, l’organisation a décidé d’annuler unilatéralement l’événement à la dernière minute, accusant Omar Montes d’attitude « incivique » en ne voulant pas utiliser de masque lors d’un acte de donation convenu à la banque alimentaire ce même matin. Ce lundi à l’artiste lui-même a démenti très en colère la version des organisateurs.

Légende

Comme l’a expliqué Montes dans «Tout est un mensonge», ni lui ni plusieurs membres de son équipe ne portaient de masque car « il allait faire le don à huis clos« au retour de la plage. » Je voulais juste avoir un détail avec Malaga. Comment puis-je dire que je vais dans un endroit pour donner de l’argent et faire une bonne action … Et puis je dis que je ne veux pas mettre de masque? Suis-je un connard? « , A demandé celui de Blessed Bread très ennuyé.

Le chanteur s’est excusé en assurant qu’il venait de la plage à ce moment-là et que, De plus, il souffre de pollinose, l’allergie au pollen bien connue. « Néanmoins, chaque fois que je vais à ce type d’événement, je porte mon masque », a-t-il précisé. « Ils ont annulé l’événement parce qu’ils disent que je ne voulais pas porter de masque, mais ils ont gardé l’argent. Je suis venu pour donner de l’argent, pas pour prendre des photos avec qui que ce soit ou pour faire un événement « , a-t-il affirmé à la demande de Marta Flich.

Montes a expliqué qu’une mère s’est présentée de manière inattendue sur les lieux avec sa fille adolescente pour demander une photo. Au début, il était réticent parce que, comme il l’a reconnu, il ne portait pas de masque, mais sur l’insistance de la femme, il a fini par accepter. « Dans les 5 minutes, il y avait 10 filles qui se sont prévenues de me voir, il n’y avait pas de police, il n’y avait rien », a-t-il déploré.

« Vous bousiller et perdre de l’argent »

A ce moment, Omar se tenait devant les organisateurs: « Je lui ai dit: ‘mec, je suis venu te donner de l’argent pour que les gens qui en ont besoin mangent, pour ne faire aucun événement. J’ai une maladie et s’ils me frappent, cela peut me blesseret je le fais aussi aux autres. Mais vous ne pouvez pas suspendre le concert car vous n’avez pas vendu de billets. Vous bousiller et perdre de l’argent, mais il y a des enfants qui pleurent à l’entrée qui veulent voir Omar Montes », se souvient le chanteur.

La réponse de l’organisateur a été immédiate: « Il a d’abord dit qu’il allait faire une déclaration disant qu’il le suspendait parce que j’étais drogué et ivre. Je suis arabe et tout le monde sait que je n’ai jamais essayé l’alcool et les drogues de ma vie. Quand il a vu que ça ne convenait pas, il a mis les masques et cela semble aller mieux « , a dénoncé Montes, conscient que lorsqu’il a foiré, il a demandé pardon » le premier « . » « Mais dans ce cas J’allais faire un don à huis clos avec un homme, j’ai pris le chèque pour le lui remettre et j’ai trouvé ça« s’est installé avant