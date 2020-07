« Ils nous ont jeté une chaise »

Ce n’est pas la première fois qu’une équipe de «quatre par jour» rencontre des problèmes pour mener à bien son travail, mais ce qui s’est passé le mardi 14 juillet à Lleida dépasse toutes les limites. Le journaliste Rocío Cano a rapporté en direct la « terrible agression » qu’elle a subie avec son camarade de caméra. Tout s’est passé alors qu’ils analysaient le confinement récemment décrété dans la région de Segriá, où l’épidémie de coronavirus représente 1715 cas positifs.

Rocío Cano, victime de l’attaque de l’équipe de «Cuatro al día»

« Sans un mot, un homme nous a jeté une chaise et a frappé mon appareil photo sur la tête. Ils ont abattu la caméra et l’ont frappé au visage, où il a une blessure. J’ai pu m’échapper, mais c’est ce qui s’est produit. Il nous a réprimandés parce que nous tournions ici « , a expliqué le journaliste après sa connexion avec Joaquín Prat. » Il y a des tensions dans la ville, il a vu un appareil photo … mais la violence n’est jamais justifiée « , a-t-il ajouté.

Un voisin s’est interposé entre l’agresseur et l’équipe de «Quatre par jour», empêchant la chose d’aller plus loin. « Il vous a jeté des bouteilles, des verres et tout « , a déclaré le témoin.. Il a lui-même expliqué que l’agresseur avait déjà joué dans d’autres altercations de ce type dans la région. « Cet homme a réussi à ne pas empirer les choses », a remercié le journaliste en direct.

Dénoncé

Après l’attaque brutale, les professionnels de «Cuatro al día» ont appelé à l’urgence et les Mossos d’Esquadra sont rapidement arrivés sur les lieux. Les agents les ont invités à déposer une plainte, dans laquelle ils fourniront les images de l’agresseur que le caméraman lui-même a enregistrées avec « ce reflet et ce vice pour tout enregistrer », a expliqué le journaliste. « Il est difficile de travailler et de faire face à des situations compliquées comme celle-ci », a déclaré Rocío Cano après un épisode qui, sans aucun doute, sera difficile à oublier.