« Ils font l’extermination de tous ceux qui n’aiment pas le gouvernement »

Lors de la livraison de ‘laSexta noche’ le samedi 11 juillet, Francisco Marhuenda Il a parlé ouvertement de la situation de Radio Televisión Española critiquant la direction Rosa María Mateo devant. L’espace de laSexta traitait les déclarations de Pablo Iglesias sur la naturalisation de la critique, lorsque le directeur de La Razón en a profité pour parler de la situation de l’entité publique.

Marhuenda, dans «laSexta noche»

Marhuenda était soulagée de déclarer que « nous avons à Radio Televisión Española avec un administrateur général nommé par la jeta alors qu’ils exterminent systématiquement toute personne qui n’aime pas le gouvernement. « Mais selon lui, ce n’est pas quelque chose qui se passe pour la première fois.

Le journaliste pensait que c’était seulement avec Rodríguez Zapatero quand la seule « étape digne » a eu lieu de l’organisme public, puisqu’il était le seul à avoir nommé deux présidents « indépendants », tandis que « les autres ont pris leurs petites mains sales et les ont mises en RTVE », a assuré Marhuenda dans « laSexta noche ».

« L’erreur manuelle » de Podemos

Parlant de politique et des médias, Marhuenda a également parlé de « l’erreur manuelle » du fait que Podemos critique la presse du gouvernement. D’un côté, estime qu ‘ »ils ont la peau très mince » dans le parti politique susmentionné et le classe comme « dégoûtant » toute la controverse qui a éclaté entre Iglesias et Vicente Vallés, réalisateur et présentateur de «Antena 3 noticias 2».