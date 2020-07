Ils demandent l’expulsion d’Oriana de «La maison forte» après avoir sauté sur Maite Galdeano dans la piscine

La division «La maison forte» s’agrandit et par conséquent, la tension est à l’ordre du jour dans le format Telecinco et Bulldog TV. La dernière confrontation a vécu dans le programme et que les spectateurs ont pu voir L’émission ‘Last minute’ du mercredi 8 juin était celle avec Maite Galdeano et Oriana Marzoli. Un différend qui a fait le saut sur les réseaux sociaux, où peu d’internautes ont demandé l’expulsion disciplinaire du second pour ce qu’il a fait à la mère de Sofía Suescun.

Oriana saute sur Maite dans ‘La casa fuerte’

Tout a commencé lorsque Fani Carbajo a expliqué à Oriana que le jour de son anniversaire, Maite était venue dans sa chambre pour la réveiller avec une casserole, chose que l’ancien participant n’aimait visiblement pas beaucoup. de «L’île des tentations». Malgré son réveil immédiat, l’élu de Dieu n’a pas cessé de faire du bruit pour agacer sa compagne dans ce qui doit être une journée très spéciale. Une situation qui aurait pu exister mais qui Marzoli a décidé de se venger, même si elle a dû le faire seule car Carbajo a avoué qu’elle n’osait pas répondre de la même manière Galdeano.

Pour cette raison, Oriana s’approcha avec une casserole de la piscine dans laquelle Maite prenait un bain de soleil sur une natte; l’a fait après avoir avoué que « Je voulais qu’il ressente un peu la même chose après mon réveil de très mauvaises manières ». « Allez Maite! Allez! Bonjour, Maite! Bonjour, tante! Réveille-toi! Pour les Sanfermines! » Oriana commença à crier alors qu’elle continuait à frapper le pot. De son côté, Galdeano a essayé de ne pas lui donner plus d’importance et entre les rires il n’a pas hésité à taper des mains et à se mettre à chanter. « Vous avez essayé de me rendre fou et vous ne réussirez pas », a avoué quelques minutes plus tard devant un éditeur du format.

Maite: « Je suis phobique à propos de l’eau »

« Tu n’aimes pas te mouiller? », Continua Oriana, quelques secondes avant de sauter sur Maite dans la piscine.. À ce moment, la mère de Cristian Suescun a rapidement commencé à bouger et a quitté la piscine, avouant que « l’eau me rend phobique, toute ma tête a coulé ». Quelques minutes plus tard, elle a expliqué que « le garganton fait vraiment mal à cause du chlore », tandis que Marzoli n’arrêtait pas de la taquiner à propos de cette quasi-noyade. « Il est sur le point de mourir. Regardez, regardez! »il continua de rire, alors que Galdeano tentait de se remettre. Une attitude que de nombreux fans du format n’ont pas du tout appréciée, qui n’ont pas hésité à inculper Marzoli même en lui demandant son expulsion disciplinaire du programme.

Réactions sur les réseaux sociaux

Oriana tente de noyer Maite, sanctionne et #lacasafuerteuh pic.twitter.com/WdYbnsuno9 – fou (@calmadiko) 8 juillet 2020

Oriana se jette sur maite pour en faire une aguadilla et je ne vois rien dire à l’équipe C’est à la limite du harcèlement #LaCasaFuerteUH pic.twitter.com/YE6KlJ6q4H – MontySuescun ???????? (@MontySuescun) 8 juillet 2020