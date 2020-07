Ils comparent Juan Carlos I à Fermín Trujillo («LQSA») lorsqu’il a été révélé qu’il aurait eu des relations sexuelles avec 1 500 femmes

Tous les fans de «La que se avecina» savent parfaitement qui est Fermín Trujillo: le personnage joué par Fernando Tejero dans la série à succès Mediaset. L’espetero se vante généralement d’avoir «intégré des milliers de femmes», raison pour laquelle beaucoup se sont souvenus de lui en connaissant une information du roi émérite Juan Carlos I, parce qu’un ami de lui, « assure qu’il avait eu des relations sexuelles avec plus de 1500 femmes ».

Le roi Juan Carlos I et Fermín Trujillo, le personnage de Fernando Tejero

« Fermín Trujillo a-t-il eu une compétition? » C’est ce que des milliers d’utilisateurs de Twitter se demandent qui a transformé le nom du personnage en thème tendance à partir de cette comparaison. Cependant, non seulement ils se souviennent de lui, mais d’un autre personnage bien connu: « En Espagne, nous sommes tous des enfants de Juan Carlos de Borbón, Fermín Trujillo ou Julio Iglesias« dit un autre tweeter.

Avec beaucoup d’humour

Les réseaux sociaux se sont moqués de ces informations et posent des questions telles que: « Si Fermín Trujillo était un voyou sur la plage, l’émérite était-il un voyou sur un yacht? » D’autres ont publié des images du roi Juan Carlos et ont écrit ce qu’il pourrait dire à l’époque: « Connaissez-vous Fermín Trujillo? Et bien je lui ai appris tout ce qu’il sait« ou » J’ai intégré plus de 1 500 femmes, et les tendances sur Twitter sont Julio Iglesias et Fermín Trujillo. «

Fermín Trujillo est un ami du roi? C’est ce qu’il voulait dire par l’homme à succès … pic.twitter.com/qb6Mxqd1Ro – serverslayer (@ serverslayer96) 14 juillet 2020

Entre les églises de juillet, Fermín trujillo et l’émérite ont repeuplé la moitié du monde. – JMGarcía (@Ultimohumano) 14 juillet 2020

Si Fermín trujillo était un voyou sur la plage, l’hémérito était-il un voyou sur un yacht? – JMGarcía (@Ultimohumano) 14 juillet 2020

Merde!! Ni Fermin Trujillo de La Que Se Avecina ???????????????? – Jose Maria Abellan (@ jomaria1969) 14 juillet 2020

Un autre comme Fermín Trujillo, c’est pourquoi il a le dos vissé, non? De tant d’ancrage … Déjà déjà – TeamHyron (@ hyron529) 14 juillet 2020

-Salut ma jolie! Connaissez-vous Fermín Trujillo? Eh bien, je lui ai appris tout ce qu’il savait. pic.twitter.com/nyQuZikjmh – Roberto Martín (@robbhaifisch) 14 juillet 2020

1500? J’en ai embarqué plus de 3500, et je monte.

Signé : Fermín Trujillo pic.twitter.com/pcgUtAUzvF – Daniel Reyes (@ DanielR44023457) 14 juillet 2020

Fermín Trujillo êtes-vous? pic.twitter.com/clkD34AFic – DaPingu (@ DaPingu1) 14 juillet 2020

– J’ai intégré plus de 1500 femmes, et les tendances sur Twitter sont Julio Iglesias et Fermin Trujillo, JAJAJAJA.

– HAHAHAHA pic.twitter.com/LifAWhYvNM – JotaEle® (@ JL69) 14 juillet 2020

Fermín Trujillo en compétition avec Julio Iglesias et Juan Carlos I en encastrements et inventeur du masque à glissière. Je ne vous dis pas de vous en remettre, faites-le correspondre ???????????? #FelizMartes pic.twitter.com/f8sMRzl7RM – Lori Lagatta ???? ?????????????????????????????? (@Lorylagatuna) 14 juillet 2020

C’est donc un voyou de plage comme Fermín Trujillo, non? Quel fantôme, mais si un Robocop est fait. https://t.co/ret917ynpI – ??????????????????? $ ?? Ø ????????????????????? (@dsegoviaatienza) 14 juillet 2020